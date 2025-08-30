Desde hoy están abiertas las votaciones para el Presupuesto Participativo en Medellín

De cara a una nueva jornada de elecciones del Presupuesto Participativo en Medellín, desde este 30 de agosto y hasta el próximo 6 de septiembre los habitantes de la capital antioqueña podrán votar de manera virtual por los proyectos que se priorizarán de cara a la jornada presencial del 7 de septiembre en donde quedarán en firme las iniciativas en las que en los próximos meses se invertirán 450.000 millones de pesos.

Este rubro corresponde a un 5% del presupuesto de libre destinación del Distrito que tiene como meta superar los 96.000 votos alcanzados durante el año anterior.

La jornada presencial, con los programas ya previamente seleccionados, tendrá 195 puntos habilitados de votación en las 16 comunas y cinco corregimientos con controles de seguridad como validación de identidad por la Registraduría Nacional y biometría facial.

Voto Foto: pexels

El alcalde Federico Gutiérrez invitó a la ciudadanía a participar activamente para priorizar entre 324 opciones que incluyen programas como mejoramientos de vivienda y de escenarios deportivos, tratamiento de quebradas, medio ambiente, Cero Hambre y seguridad.

"Un ejercicio democrático, pero que la gente vote por lo que sí le sirve a cada común y cada corregimiento. Yo invito a la gente a que salga a votar, a que esta votación sea histórica y bueno, es un ejercicio de participación ciudadana, donde cuidamos bien los recursos y, por supuesto, vamos a ir de la mano del plan de desarrollo y de los planes de desarrollo local de cada común y de cada corregimiento", destacó el mandatario.

Para motivar la participación durante estas jornadas, la Administración Distrital desplegará más de 400 activaciones en colegios, universidades, barrios y corregimientos, además de puntos pedagógicos en los 21 Centros de Desarrollo Social.