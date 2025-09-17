Desmantelan criadero de perros usado para la venta masiva de cachorros en el Oriente antioqueño

En un operativo realizado por las autoridades en El Carmen de Viboral, ubicaron y desmantelaron un criadero de perros que se hallaba en pésimas condiciones y en donde tenían cerca de 20 animales que eran explotados para tener camadas de crías que posteriormente eran vendidas.

Según destacaron desde el Oriente antioqueño, las pésimas condiciones en las que se encontraban los animales fueron denunciada por una ciudadano que, al parecer, fue hasta el lugar en donde halló que los perros estaban en una situación bastante precaria para su normal desarrollo.

Al llegar al lugar ubicado en la vereda Alto Grande, las autoridades se encontraron que en el criadero clandestino había en su mayoría perros de raza pomerania, pero también habían perros criollos que no tenían agua y a los que, presuntamente, no les daban la comida suficiente. Asimismo, se halló un lugar repleto de las mismas heces de los animales, lo que aumentaría las posibilidades de contraer enfermedades.

La información conocida de manera preliminar indica que fue el mismo dueño del supuesto criadero quien decidió de manera voluntaria entregar a los perros que fueron encontrados en pésimas condiciones de salud, por lo que la persona podría enfrentar un proceso judicial por mantener a los animales en tan deplorable estado.

Finalmente, y aunque estos perros y sus crías eran usualmente vendidos en Medellín y el Valle de Aburrá, los animales rescatados fueron atendidos por la Alcaldía de El Carmen de Viboral que buscará que personas en el municipio los adopten.