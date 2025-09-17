Desmantelan red de tráfico de explosivos del Clan del Golfo para minería en Antioquia y Caldas

Tras operativos en el Valle de Aburrá fue desmantelada una red de tráfico de explosivos al servicio del Clan del Golfo. Elementos utilizados para minería ilegal en Antioquia y Caldas eran traídos desde países como Ecuador, Perú y Bolivia

En coordinación con la agencia estadounidense HSI de los Estados Unidos, las autoridades colombianas propinaron un duro golpe a las actividades de minería ilegal desarrolladas por parte del Clan del Golfo en los departamentos de Antioquía y Caldas.

A través de la operación denominada ‘Explosive Gold’ desarrollada en Medellín, Bello y Marmato en Caldas, fueron capturadas cinco personas que pertenecerían a un grupo de delincuencia transnacional al servicio del Clan del Golfo encargado del tráfico de explosivos para desarrollar las actividades extractivas.

Durante los operativos se incautaron además de dos celulares, 45 kilos de anfo, cuatro barras de indugel, 444 detonadores eléctricos y 250 metros de cordón detonante, elementos que al parecer eran trasladados desde países vecinos como Ecuador, Perú y Bolivia.

Hasta mediados de 2025, la Policía en Antioquia habría reportado la intervención en 2.286 minas sin los respectivos permisos para operar que habían dejado un total de 594 personas por presuntos delitos ambientales.