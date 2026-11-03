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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Destruyen laboratorio de coca al servicio del Clan del Golfo en Valdivia, Antioquia

Destruyen laboratorio de coca al servicio del Clan del Golfo en Valdivia, Antioquia

El Ejército reportó la incautación de insumos para la producción de estupefacientes y una afectación económica estimada en 70 millones de pesos.

Disidencias atacaron a tropas del Ejército en Dagua, Valle
Tercera Brigada Ejçército Nacional
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

Tropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca en zona rural de Valdivia, Norte de Antioquia.

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Según la institución, la estructura presuntamente estaría al servicio del Clan del Golfo y contribuiría al sostenimiento de la subestructura Julio César Vargas.

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La operación fue adelantada por soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles, adscrito a la Décima Primera Brigada, en el corregimiento de Puerto Valdivia.

Durante la intervención, los militares desmantelaron una estructura rústica en la que encontraron 800 litros de insumos líquidos, 10 bultos de hoja de coca, 10 bultos de insumos sólidos, canecas y otros elementos utilizados para la producción del estupefaciente.

De acuerdo con el Ejército, la destrucción del laboratorio representaría una afectación económica estimada en 70 millones de pesos, correspondiente al valor de la infraestructura y los materiales inutilizados.

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La institución señaló que las operaciones militares en esta zona de Antioquia buscan afectar las economías ilícitas de los grupos armados ilegales. Vale la pena mencionar que las autoridades no reportaron capturas durante este procedimiento.

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