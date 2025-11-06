Doble homicidio en Marinilla incrementa al 11 % muertes violentas en el Oriente antioqueño

Las disputas entre el grupo delincuencial El Mesa y el Clan del Golfo por el control de las rentas ilíctias (en especial el microtráfico) en el Oriente de Antioquia siguen siendo la mayor causa de la violencia en la zona, que registró un doble homicidio en las últimas horas en el municipio de Marinilla.

Las víctimas fueron un hombre de 19 años de edad identificado como Esteban Murillo Castrillón y un menor de 16 años, quienes fueron citados a la cancha Ciudadela Artesanal, en zona urbana y allí tras una hora fueron atacados a tiros por parte de hombres armados que se movilizaban en una motocicleta.

Las autoridades ya avanzan en la investigación para dar con los responsables, en especial porque una tercera persona que los citó allí ya está vinculado a la indagación, según confirmó el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia.

"Fueron citados por un tercero. Este, esta persona, este tercero, está vinculado al proceso de investigación. Ya hay una identificación positiva, ya hay recuperación de unos elementos probatorios. Estamos esclareciendo si estaban adquiriendo droga para expender o para consumo de esta persona que los logra sostener en este lugar. A la hora siguiente, viene un vehículo, hacen los disparos, atentan contra la vida de estas dos personas, y eso es lo que tenemos derecho", dijo.



Aunque la situación generó que las autoridades activaran un plan candidato para capturar a los involucrados y ubicar la motocicleta en la que se cometió el crimen, hasta ahora no se ha logrado. Por lo pronto, la situación en el Oriente de Antioquia sigue generando preocupación, pues ya son 184 las muertes violentas este año, un 11 por ciento más que a la misma fecha del año anterior.

Para el caso de Antioquia, la Policía reveló que el departamento está a poco de alcanzar los 1.000 homicidios este 2025 (a la fecha van 993), 103 casos más que el año anterior, de los cuales el 77 por ciento de estos hechos se registraron en zona rural. Así las cosas se registra una reducción de asesinatos en zonas urbanas, con 18 casos menos, destacó el coronel Rico.