Docentes de UdeA aseguran que austeridad rectoría pone en riesgo la formación académica 

Docentes advierten que las medidas de austeridad que implementó la rectoría ponen en riesgo la formación académica en la Universidad de Antioquia (UdeA). Desde la Facultad de Sociología argumentan que estas decisiones “recargan al profesorado y limitan procesos clave de formación práctica en los programas”.

El claustro de profesores y profesoras del Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia emitieron un comunicado en el que manifestaron su preocupación por las recientes medidas de austeridad implementadas en la institución y sus posibles efectos sobre la docencia y la extensión universitaria, esto como parte del plan que se viene implementando en la institución ante la crisis financiera que atraviesa.

De acuerdo con el documento, uno de los principales puntos de inconformidad es la reducción significativa del presupuesto destinado a las salidas de campo de los programas de pregrado. Allí se expone la preocupación en que para el segundo semestre de 2025 no habrá disponibilidad de recursos, mientras que para 2026 el presupuesto total destinado a estas actividades se disminuiría en aproximadamente un 70 %.

Los docentes señalaron que estas salidas constituyen un componente central en la formación sociológica, al articular teoría y práctica, y permitir la interacción directa con realidades sociales y comunitarias.



Otro aspecto que genera preocupación es la decisión de la decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de fijar una meta de 100 millones de pesos en excedentes provenientes de proyectos de extensión. Los profesores argumentaron que esta medida introduce una lógica empresarial basada en metas y ganancias, lo que, a su juicio, podría recargar al profesorado con nuevas responsabilidades y desplazar criterios de responsabilidad social y académica.

El comunicado también cuestiona que estas medidas no hayan sido discutidas en espacios amplios de deliberación con el profesorado, ni consideradas en el marco de un diálogo abierto y democrático.

Finalmente, este grupo docente solicitó a la Vicerrectoría Administrativa y a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas revisar las decisiones adoptadas, garantizar los recursos para las salidas de campo durante los próximos semestres y retirar la exigencia de generación de excedentes económicos como condición para el departamento.