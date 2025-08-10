Dos presuntos fleteros fueron asesinados por miembros de la Policía en Medellín

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín informó sobre dos eventos violentos que ocurrieron en las últimas horas en la ciudad, ambos relacionados con supuestos fleteros que murieron luego de la respuesta armada de los que serían algunas de sus víctimas. El primer caso, que es materia de investigación, ocurrió en el barrio Tejelo.

En esta zona de la comuna Castilla fue hallado el cuerpo de Andrés Mauricio Mesa Gómez de 23 años, quien fue encontrado con heridas de arma de fuego en plena vía pública. Según la información preliminar, el hombre, al parecer intentó hurtar a un policía, que reaccionó con su arma de dotación.

Sobre esta situación hay que mencionar que aún se desconoce quién fue la persona que accionó su arma a manera de defensa, por lo que las autoridades se encuentran revisando las cámaras de seguridad para determinar cómo ocurrieron los hechos. Sin embargo, no fue el único caso de fleteo, porque en el barrio Rosales murió Sebastián Durango Murillo.

El reporte entregado por el CTI de la Fiscalía General de la Nación muestra que el hombre de 30 años llegó a la zona con dos sujetos para, presuntamente, cometer un hurto en contra de una persona que tenía protección de la Policía Nacional, mismos que reaccionaron de inmediato al ver la situación.

Una vez se reportan los disparos, Durango resultó herido y fue llevado por uno de sus compañeros a un centro asistencial de la ciudad en donde terminó falleciendo debido a la gravedad de las heridas que tenía en su cuerpo.