Drones con explosivos han dejado al menos cinco militares heridos en Antioquia durante 2026

Las tareas de la fuerza pública en los últimos días en el norte de Antioquia no solo se han centrado en garantizar el retorno de más de 220 personas desplazadas de diferentes veredas del municipio de Briceño. También se preocupan por las maniobras que permitan hacer frente a nuevas estrategias que los grupos armados estarían implementado para afectarlos.

Según el general Carlos Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada, la implementación de drones cargados con explosivos para atentar contra infraestructura, tropas o incluso la misma población civil se ha convertido en una situación que requiere mayor precaución a la hora de adelantar operaciones.

El alto mando militar reportó que en lo corrido del año a través de este tipo de dispositivos han resultado heridos cinco soldados, tres de ellos a inicios de abril y que aún no han sido dados de alta en centros asistenciales por la gravedad de las heridas.

"El que exista un elemento adicional que tienen estos criminales para afectar a las tropas, que somos quienes podemos ayudar a mitigar esos efectos de los de de estas estructuras, buscamos nosotros que, con nuestra presencia y con el riesgo que corremos, poder mitigar los efectos que puedan causar ellos con estos elementos", declaró Caycedo.



Cuarta Brigada

El general insistió que además de dispositivos tecnológicos para hacer frente a este tipo de amenazas, una de las acciones que tienen por implementar es sencillamente llegar hasta las zonas susceptibles de este tipo de ataques.

"En el desplazamiento que hubo en octubre, al ingresar nuestras tropas, el avance era muy lento a raíz de la cantidad de artefactos explosivos que nos encontramos en el eje avance. Ahora tenemos un elemento adicional, y son drones con los cuales lanzan artefactos explosivos y afectan a las tropas. No solo a la población civil", añadió el mando militar.

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La presencia de artefactos explosivos muy cerca de zonas de tránsito en áreas rurales también siguen generando preocupación en la fuerza pública, pues en los últimos meses ya son al menos 16 los artefactos explosivos destruidos y que grupos como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc instalan, principalmente para detener el avance de sus enemigos.

Sobre la situación en Briceño hay llegada de refuerzos a tropas tanto en la zona urbana como en los corregimientos de Travesías y Las Auras. Este fue uno de los más recientes epicentros de ataques con drones que afectaron la iglesia y varias viviendas del centro poblado.