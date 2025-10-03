Ejército desactiva explosivo del Clan del Golfo en zona rural de Yarumal, Antioquia

El Ejército desactivó artefacto explosivo que habría sido instalado por el Clan del Golfo en zona rural de Yarumal, Antioquia. La subregión del Norte sigue siendo una de las más afectadas por estas acciones violentas, pues en una misma semana se han registrado casos en Valdivia y Briceño.

En la vereda La Loma de Ochalí del municipio de Yarumal, soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º4 de la Cuarta Brigada, con el equipo de Explosivos y Desminados, ubicaron y destruyeron un artefacto explosivo que, al parecer, habría sido instalado por el Clan del Golfo.

El sargento segundo Diego Alarcón Calderón se refirió al riesgo que esto generó, tanto para campesinos, como para la fuerza pública: "Este artefacto fue instalado por miembros del grupo armado organizado Clan del Golfo, el cual pretendía atentar contra la población civil y la fuerza pública, pues este camino es transitado diariamente por campesinos del sector. Con esta destrucción garantizamos el objetivo número uno del plan de campaña Ayacucho, proteger la población civil", indicó.

En los últimos siete días, los municipios Valdivia y Briceño han sido también epicentros de la instalación de artefactos explosivos. Para el caso más reciente en la primera localidad se requirió incluso el monitoreo por medio de drones, luego de que fuera reportado a las autoridades el hallazgo de un cilindro al parecer cargado con explosivos en una vía terciaria que comunica a la vereda La Paulina con el corregimiento de Raudal Viejo.



A su vez, en Briceño hace una semana habitantes del barrio Divino Niño alertaron a la fuerza pública por la posible presencia de una caneca con 4 kilos de explosivos al interior de una vivienda. Aunque el objeto fue controlado, efectivos de la policía fueron hostigados al momento de atender la novedad.

El día anterior también se registró otro hecho que por fortuna fue una falsa alarma en el municipio de Amalfi (Nordeste del departamento), donde la presencia de un paquete sospechoso a las afueras de la Institución Educativa Eduardo Fernández Botero generó alarma y obligó a la evacuación del plantel para llevar a cabo los respectivos protocolos de verificación por parte de personal experto.