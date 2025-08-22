El Estado nos ha dejado en visto: gob. de Antioquia por alerta hace 2 meses de inseguridad en Amalfi

El gobierno de Antioquia lamentó que hace dos meses, en una carta al ministro de Defensa, Pedro Sanchéz, se haya advertido la problemática de seguridad en el municipio de Amalfi y no hubo respuesta. Hoy se tienen 13 policías asesinados por ataque de las disidencias de Calarcá a un helicóptero antinarcóticos.

Se trata de una carta que envió el secretario de seguridad de Antioquia, el general en retiro Luis Eduardo Martínez, al ministro de Defensa Pedro Sánchez, el 4 de junio de este año 2025, donde advertía y solicitaba de manera urgente una intervención en Amalfi ante la grave situación de seguridad que los campesinos estaban denunciando al gobierno departamental, en la vereda Los Toros, donde las disidencias de las Farc, con drones, derribaron un helicóptero dejando un saldo de 13 policías asesinados.



Lo que decía la carta

En ella señalaba: “es indispensable que la presencia de las autoridades no se limite a patrullajes ocasionales, sino que se estructure un plan operativo sostenido, con base en inteligencia y conocimiento territorial, que contemple y conocimiento territorial, que contemple puestos de control estratégicos, operaciones de vigilancia permanente y mecanismos efectivos de reacción ante posibles eventos de violencia armada, desapariciones o desplazamientos”.

Agregó que las comunidades reclaman una acción decidida del Gobierno Nacional, donde el silencio o la respuesta insuficiente pone en riesgo a líderes sociales, campesinos, comerciantes, estudiantes y comunidad en general.

Ello fue reafirmado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón:

“El general Martínez, con su equipo, la procesa, la envía oportunamente al Gobierno nacional, pero el Gobierno nacional nos ha dejado en visto, como nos dejó en visto también con la asistencia militar, para decirle al Gobierno, Oiga, utilice la capacidad operativa de inteligencia de los fuerzas militares para que asista la policía porque la situación de seguridad está sobrepasando eh la capacidad de la policía y el Gobierno, como en la mayoría de las veces, desatendió esta advertencia”.

Agregó, tanto el gobernador Rendón, como su secretario de seguridad que, desde hace varios meses, se requería la presencia urgente del Ejército Nacional en Amalfi, acompañando a la Policía Nacional en su trabajo especialmente, contra los cultivos de coca en esa zona del Nordeste antioqueño.

Hay que recordar que han sido cuatro las subregiones de las nueve, en donde la Gobernación de Antioquia, le ha solicitado al Gobierno del presidente Gustavo Petro, que sean militarizadas ante las acciones violentas de las Disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, el ELN y otros grupos armados.