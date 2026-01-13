El gobernador de Antioquia dio a conocer la cara de alias 'Yosa'

A través de la red social “X” el gobernador Antioquia, Andrés Julián Rendón, reveló en las últimas horas la identidad de quien sería el hombre responsable de instalar banderas alusivas al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Suroeste antioqueño.

De acuerdo con las autoridades a la fecha se mantiene una millonaria recompensa de hasta $200 millones por este individuo, señalado de alterar la tranquilidad ciudadana en esta zona del departamento, específicamente en los municipios de Jardín y Andes.

El trino publicado por mandatario de los antioqueños dice, “este sujeto ha delinquido en el Clan del Golfo y ahora se hace pasar por integrante del ELN, con la intención de sembrar terror en el Suroeste”,

El comandante de la Policía de Antioquia, Coronel Luis Fernando Muñoz, lo explicó “Alías Yosa es un sujeto que hizo parte del denominado Clan del Golfo en la zona del suroeste y que posterior a ello, en el año 2024, pasó a ser parte de las filas del ELN con jurisdicción en los municipios de Istmina y Bagadó, Chocó. Sin embargo, en esta jurisdicción del suroeste no hay una presencia puntual o acertada de lo que tiene que ver con el ELN”.



En la fotografía difundida por la Gobernación se puede observar a alias “Yosa” sentado portando un fusil, además indumentaria alusiva al ELN, puntualmente una pañoleta y un brazalete con insignias de la organización insurgente.

La administración departamental enfatizó que la imagen difundida busca facilitar la identificación del señalado y prevenir nuevas acciones de intimidación en la región. Quienes tengan información de este sujeto pueden hacer sus denuncias en las líneas: 323 273 2172 y 321 394 7094.