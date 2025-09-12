En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Universidad Nacional
Jair Bolsonaro
Charlie Kirk
Metro de Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / El Valle de Aburrá se llena de cultura con libros, cine y gastronomía este fin de semana

El Valle de Aburrá se llena de cultura con libros, cine y gastronomía este fin de semana

Todos los municipios del Valle de Aburrá tendrán oferta, especialmente Medellín, que lidera la programación con eventos para toda la familia.

fiesta-del-libro-y-la-cultura.jpg
18va. Fiesta del Libro y la Cultura en Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 02:08 p. m.

Literatura, cine y gastronomía harán que el Valle de Aburrá sea el epicentro de la oferta cultural para este fin de semana en el departamento.

El evento que encabeza este fin de semana la agenda cultura es el inicio, desde hoy, de la versión 19 de la Fiesta del Libro y la Cultura, que se extenderá hasta el próximo 21 de septiembre y contará con Jalisco como invitado internacional.

El secretario de Cultura de Medellín, Santiago Silva, detalló qué más se podrán encontrar los visitantes a este tradicional evento de ciudad: "Unas 3.000 actividades abiertas al público durante esos 10 días de programación. La Fiesta siempre resalta no solamente en espacios que presenta en interacciones frente a presentaciones de libros y con autores, sino también a toda la programación que en espacios como Jardín Lectura Viva se abren", detalló.

Por otra parte, para los amantes del séptimo arte, el Valle de Aburrá, desde Caldas hasta Barbosa, se convertirá en epicentro del cine con Cinemancia, donde el género de ficción será gran protagonista y se tendrá la proyección de más de 110 películas.

Pablo Roldán, director de Cinemancia, amplía detalles de la programación de este espacio: "Este año cumple 5 años y vamos a celebrar con el cine que más nos gusta, del 11 al 20 de septiembre. Tenemos películas, charlas, invitados, cine de Canadá, cine colombiano, cine argentino... Toda la programación la pueden ver en cinemanciafestival.com", dijo.

También en el Valle de Aburrá, pero hacia el sur, el espacio será para quienes disfrutan de la gastronomía será la cuarta versión de ‘Envigado al Plato’, evento que espera unos 40.000 visitantes y donde podrán disfrutarse comidas para dos personas desde 60.000 pesos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Valle de Aburrá

Literatura

Cine

Publicidad

Publicidad

Publicidad