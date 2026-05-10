ELN incineró dos camiones y un bus de Coonorte en la vía Medellín - Costa Atlántica

Un nuevo hecho violento generó incertidumbre y zozobra en el Norte antioqueño, luego de que hombres del ELN salieran a la vía Medellín - Costa Atlántica y recordando situaciones recientes, quemaran dos camiones y un bus de la empresa de transporte, Coonorte. Además, instalaron una bandera del grupo ilegal y lo que sería un artefacto explosivo.

Las autoridades en el departamento de Antioquia confirmaron que esta situación ocurrió en el sector Crucecitas en donde los tres vehículos, al parecer, fueron interceptados por ilegales y luego incinerados en esta importante vía de carácter nacional.

"Me acabaron de quemar el carrito acá en Valdivia, en Puerto Valdivia. Casi me meten un tiro porque les estaba chillando que no me quemaran el carro", relató uno de los afectados.

Aunque las personas que se transportaban tanto en los camiones como en bus no resultaron heridas, las pérdidas económicas por este nuevo atentado terrorista son grandes y, además, siembran nuevamente el miedo para quienes se movilizan por el Norte antioqueño.



Mientras las autoridades correspondientes investigan la situación y tratan de dar con los responsables, hay que recordar que esta acción se da pocas horas después de que fuera frustrado un atentado similar en la misma Troncal de Occidente, pero a la altura del sector La Paulina.

En dicho punto del municipio de Valdivia, el Ejército Nacional halló tres artefactos explosivos y un señuelo que instaló el ELN y con los que pretendía atentar al paso de la Fuerza Pública o cualquier civil que transite por la vía Medellín - Costa Atlántica.

Dicho operativo permitió identificar y, posteriormente, destruir dos cilindros cargados y un artefacto adicional con método de activación por radiofrecuencia con cerca de 100 kilos de explosivos, así como se logró ubicar un señuelo con el que el ELN busca engañar a las autoridades.