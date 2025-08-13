Emergencia por invierno en Itagüí: una vivienda colapsó y dejó dos menores heridos

En la madrugada de este miércoles, un movimiento en masa provocó el colapso parcial de una vivienda en la vereda El Porvenir, sector Villanova, en el municipio de Itagüí.

El hecho dejó atrapada a una adolescente de 15 años y lesionado a un niño de 6 años, quienes se encontraban dentro del inmueble al momento del incidente.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Itagüí acudieron al lugar y lograron rescatar a la joven pocos minutos después, trasladándola de inmediato a un centro asistencial.

La adolescente presentó un hematoma en la región superciliar izquierda y síndrome por aplastamiento en ambas piernas, mientras que el menor sufrió una contusión en la cabeza. Ambos fueron remitidos a la Clínica Antioquia para su valoración y tratamiento.

De acuerdo con la Alcaldía de Itagüí, fue la misma comunidad la que alertó a las autoridades de lo sucedido, mientras que sobre el hecho indicaron que la tierra del deslizamiento ingresó por el techo de la vivienda afectada, que es de un nivel.

Como medida preventiva, las autoridades de gestión del riesgo de ese municipio ordenaron la evacuación de dos viviendas contiguas, para evitar riesgos ante posibles nuevos desprendimientos de tierra.

A la par, el área afectada permanece acordonada mientras se adelantan labores de remoción de escombros y evaluación de la estabilidad del terreno, que se adelantarán durante este miércoles.

Vecinos del sector aseguraron que esta situación ya había sido advertida previamente a la Alcaldía, pero, según indicaron, no se tomaron acciones para mitigar el riesgo.

Los residentes de la zona piden ahora medidas urgentes para prevenir que hechos similares se repitan y pongan en peligro la vida de más familias.