Emotivo homenaje a Yeison Jiménez en Marinilla, Antioquia: cantaron todas sus canciones

En la mente y en el corazón de cientos de seguidores del cantante Yeison Jiménez quedará el recuerdo no solo de su último concierto, sino también del siguiente, aquel que por circunstancias del destino no se pudo realizar.

Después de su concierto en Málaga, Santander, su próxima parada era el municipio de Marinilla en el oriente de Antioquia. El inicio de su presentación se estimaba sobre las 9:00 de la noche de este sábado, 10 de enero, sin embargo, dos horas antes y tras la confirmación del fatal accidente aéreo fue el propio alcalde Julio César Serna, quien desde la tarima, entregó la noticia a los asistentes al concierto.

"Teníamos programada una presentación con él, su equipo estaba aquí atrás preparándolo. Nosotros lamentamos profundamente esto. Yo creería que un hombre de estos que ha animado y ha dado alegrías a Colombia esperaría que pudiéramos seguir con estas actividades", dijo el mandatario.

Así anunció al público el alcalde del municipio de Marinilla, Julio César Serna, la muerte del cantante Yeison Jiménez. Esta noche el artista se presentaba en esa localidad del Oriente de Antioquia durante las fiestas de La Vaca en la Torre. #VocesySonidos pic.twitter.com/KMwbM6r09j — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) January 11, 2026

Al llegar el momento en el que debía iniciar el show de Yeison Jiménez en el marco de las fiestas de La Vaca en la Torre, el escenario principal apagó sus luces, hubo algunas palabras de condolencias y solidaridad para con su familia por parte de los presentadores, pero posteriormente los éxitos del cantante caldense empezaron a sonar más fuerte que nunca.



Desde la administración municipal de Marinilla expresaron su tristeza por lo ocurrido y aseguraron que el acto realizado estuvo pensado con respeto por quien era uno de los artistas de música popular más importante del país en la actualidad.

Desde Antioquia figuras políticas como el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez también se pronunciaron tras la muerte del cantante. “Buen ser humano, luchador. Tremendo artista. Un abrazo para su familia y amigos”, dijo a través de su cuenta en X.