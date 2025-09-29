EmpleoFest en Medellín: empresas ofertan 10.000 empleos formales en Plaza Mayor

Con la participación de 160 empresas y la oferta de cerca de 10.000 vacantes formales, Medellín realiza este lunes 29 de septiembre una nueva edición de Empleo Fest: Talento para el Mundo, una feria laboral que busca conectar a miles de ciudadanos con el sector productivo y fortalecer sus competencias para acceder a un trabajo digno.

El evento, que llega a su tercera edición, se lleva a cabo en el Gran Salón de Plaza Mayor, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde y espera reunir a más de 6.000 participantes. Según destacó la Alcaldía, allí no solo se ofertarán plazas laborales, sino que también habrá espacios de preparación con talleres, conferencias, mentorías y rutas de talento para mejorar la hoja de vida y entrenarse en competencias clave.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, destacó que la feria hace parte de los esfuerzos de la ciudad por reducir el desempleo, que ha venido teniendo disminuciones en las estadísticas, en especial según el más reciente informe del DANE que situó a la ciudad y su área metropolitana en una tasa del 7.3 %, la cifra más baja de la historia.

"Vamos a tener ahí también los temas de formación, entonces está también, por ejemplo, Sapiencia. Recuerden que tenemos más de cincuenta mil cupos para habilidad digital, o los temas de inglés como segunda lengua, que son requisito hoy para muchas empresas. Los últimos del convenio hace hace poquito con Amazon Web Services para treinta mil personas formadas, entonces lo que queremos es que la gente se siga formando", indicó el mandatario.



En ese mismo informe se mostró que Medellín cerró el trimestre mayo-julio de este año con una disminución de 1.7 % con respecto al mismo periodo de 2024, cuando se ubicó en 9.0 %, destacando la recuperación de la rama de la industria manufacturera, que aportó 53.156 nuevos ocupados a la capital antioqueña. Incluso, sobre este punto, la Alcaldía destacó que el 97 % de los empleos en la capital antioqueña son generados justamente por el sector privado.

"Y ahora imagínense ofreciendo 10.000 empleos formales, lo que necesitamos es que la tasa de desempleo vaya disminuyendo cada vez más y que haya calidad de vida en las familias. ¿Pero por qué se da esto? Porque hay un trabajo donde hay armonía. Aquí desde el primero de enero del año pasado que volvimos a la alcaldía, se acabaron las peleas. Nos dedicamos a trabajar juntos por la ciudad", destacó el mandatario.

Vale la pena recordar que, quienes quieran asistir, deben realizar la inscripción previamente en la página de la Alcaldía, requisito indispensable para acceder a las vacantes y para que las empresas puedan conocer el perfil de los aspirantes. La iniciativa es liderada por el Comité Universidad, Empresa, Estado (CUEE), junto a la Alcaldía, la ANDI Antioquia, Comfama, la Cámara de Comercio de Medellín, la Universidad Eafit y Magneto. Hasta ahora la asistencia ha sido masiva:

Publicidad