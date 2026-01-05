En 2025 asesinaron a 40 integrantes de la fuerza pública en Antioquia: la cifra más alta en 12 años

Complejo panorama de seguridad en Antioquia: el departamento cerró el 2025 con más 40 miembros de la fuerza pública asesinados, el mayor registro en 12 años. También hubo más de 1.600 homicidios y 11 masacres que cobraron la vida de 41 personas

Con la llegada del 2026 las autoridades de seguridad en Antioquia siguen muy de cerca lo que ocurrió durante 2025 en esta materia, donde las acciones violentas siguen generando preocupación.

Así lo comento el secretario de Seguridad del departamento, Luis Eduardo Martínez, quien indicó que se registraron 1.664 homicidios durante todo el año anterior.

Si bien se trata de 20 casos menos en comparación con 2024 sigue generando inquietud que una buena parte está asociada a riñas e intolerancia y por los cuales la policía recibió reporte de unos 9.800 hechos por lesiones personales.



Sin embargo, uno de los asuntos que han encendido más alarmas en Antioquia tiene que ver con los crimenes a miembros de la fuerza pública, entre policías y militares, pues de 2024 a 2025 se duplicaron pasando de 22 a 44 hechos.

El secretario Martínez explicó algunas de las causas de este fenómeno: "El incremento de los grupos armados ilegales en el territorio. También se debe esto a los planes pistola que el año pasado ustedes fueron testigos, fueron decretados por estos grupos armados ilegales, los paros armados y los ceses unilaterales", indicó el funcionario.

De igual manera, el año anterior las autoridades departamentales registraron 11 masacres que cobraron la vida de 41 personas y en hechos sucedidos en localidades como Yarumal, Andes, Urrao, Amalfi, San Pedro de los Milagros y Cáceres.

Publicidad

En cuanto a la violencia de género, uno de los delitos con mayor predominancia entre finales 2025 e inicios de 2026, las autoridades reportaron un total de 108 mujeres asesinadas en los últimos 12 meses en el departamento, de los cuales al menos ocho fueron tipificados como feminicidios y así ser abordados y finalmente establecidos por parte de la Fiscalía General.