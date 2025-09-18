En asonada a la Fuerza Pública terminaron operativos contra minería ilegal en el río Porce

Un operativo policial se desarrolló en inmediaciones del río Porce, en los límites entre los municipios de Anorí y Amalfi, con el objetivo de contener los impactos ambientales y económicos de la minería ilegal e irregular en el Nordeste de Antioquia.

Varias decenas de personas que estaban dedicadas a estas labores en una mina conocida como Los López fueron sorprendidas por el despliegue de efectivos de la Fuerza Pública en una acción coordinada desde la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional.

La intervención en la que destruyeron principalmente maquinaria amarilla dedicada a estas labores fue registrada por habitantes de la región ubicados en lugares más apartados de donde estaban ocurriendo los hechos.

Según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, esta actividad ilícita financiaba estructuras criminales al mando de alias ‘Chejo’ con la extracción de 37 kg de oro al mes avaluados en $16.280 millones de pesos para financiar actividades ilegales.

Sin embargo, la situación se tornó tensa cuando mineros y sus familias, incluso con niños en brazos, intentaron oponerse al operativo y la destrucción de estos elementos. Efectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Mantenimiento del Orden tuvieron que intervenir para evitar que apagaran el fuego en la maquinaria o agredieran a los mismos uniformados.

A pesar de la oposición de la comunidad, Sánchez confirmó que en esta zona de Antioquia fueron destruidas 14 excavadoras, 9 motores industriales y 1 draga, avaluados en $6.292 millones de pesos.

Teniendo en cuenta varias intervenciones similares de los últimos meses se viene ambientando en la región un posible paro minero debido a presuntos incumplimientos que reclaman los afectados por parte del Gobierno nacional en materia de caracterización y formalización de sus labores.