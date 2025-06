En Chocó piden ayuda al Gobierno por migración inversa: reciben hasta 100 personas al día

Autoridades enChocó han dejado ver su preocupación por el fenómeno de la migración inversa que está afectando a varios municipios que están cerca de la frontera con Panamá y que por ello están recibiendo a diario a decenas de personas que han decidido regresar de Centroamérica debido a las restricciones impuestas por Estados Unidos.

Según revelaron las autoridades chocoanas lo que hoy pasa en el departamento es una crisis humanitaria, ya que en pocas semanas se han incrementado hasta en un 100% la llegada de migrantes, pasando de 40 a 100 personas en los últimos días.

La alerta llegó en municipios como Juradó, Unguía, Acandí o Bahía Solano en donde el paso de migrantes se ha incrementado de manera notoria, generando alerta entre las autoridades locales que cuentan con pocos recursos para la atención de estas personas. La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba.

"Nuestros territorios no están preparados, no estuvieron preparados inicialmente para el gran paso de migrantes que todo el país conoció a través del Darien y hoy no estamos preparados para la migración inversa que se está dando por ambas cosas.

Hay que reconocer que la frontera con Panamá no es una frontera inactiva y los procesos de migración han sido la principal dificultad para territorios fronterizos", dijo la mandataria.

Ante este panorama que ha desbordado las capacidades del departamento provocó que la mandataria le pidiera a diferentes entidades del orden nacional que pongan sus ojos sobre la situación migratoria en Chocó con el fin de atender a la población que sigue llegando desde Panamá.

Hay que recordar que recientemente la ACNUR entregó un balance en donde dejó en evidencia que en lo corrido del año alrededor de 9.000 personas han llegado a territorio colombiano procedentes de Centroamérica.