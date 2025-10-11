En Medellín ordenan suspensión de 4 obras irregulares en zona de protección ambiental

Tras una verificación en terreno y el análisis de imágenes satelitales, fueron identificadas al menos 35 construcciones que, al parecer, no contaban con licencia en la vereda El Jardín de Altavista.

Cabe resaltar que el lote, de más de 11 hectáreas, lo que equivale a cerca de la mitad del espacio que ocupa el Parque Norte, está clasificado como suelo rural de uso forestal protector, un territorio destinado a fines ambientales y no habitacionales.

El subsecretario de Control Urbanístico, Carlos Trujillo Vergara, amplió detalles por los cuales se ordenó la suspensión, "gracias a imágenes satelitales y recorridos permanentes, hoy detectamos a tiempo los conatos de construcción, y actuamos antes de que se consoliden asentamientos ilegales. Cada intervención representa proteger la vida y el patrimonio individual de las personas".

Durante la intervención, la Secretaría de Gestión y Control Territorial, junto con la Corregiduría de Altavista y la Policía Nacional, constató las irregularidades y ordenó la suspensión de las obras que no cumplían con la normatividad vigente.



Ante este anuncio de suspensión de licencias, la Alcaldía de Medellín anunció que continuará con estos operativos en comunas y corregimientos de la ciudad, buscando hacer respetar el ordenamiento del territorio, prevenir riesgos y frenar a quienes intentan urbanizar ilegalmente en sitios destinados para la protección de bosques, agua y biodiversidad.