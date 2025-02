En menos de 24 horas fueron asesinadas tres personas en el suroeste de Antioquia

Se recrudece la situación de orden público en el Suroeste antioqueño con el asesinato de tres personas en menos de 24 horas.

Autoridades anunciaron la creación del cartel de los más buscados de esta organización delincuencial en Antioquia .

En un primer hecho reportado por las autoridades en Salgar fue asesinado un hombre, presuntamente, en medio de la lucha por controlar el territorio por parte del Clan del Golfo .

Según ha trascendido, esta lucha criminal, que ha generado un incremento en los homicidios en el Suroeste antioqueño, se ha dado con las disidencias y el ELN.

Publicidad

Este caso que encendió las alarmas de las autoridades sucedió cuando, en zona rural del municipio de Salgar, dos hombres fueron baleados, al parecer, por miembros del Clan del Golfo.

Luego del ataque armado, una de estas personas fue llevada hasta un centro asistencial donde terminó muriendo, mientras que el otro hombre aún se encuentra bajo vigilancia médica.

Tras confirmarse este hecho delictivo, las autoridades se dispusieron a realizar la identificación del cuerpo, no obstante, ese trámite no fue posible, luego de que no se le hallara a la víctima ningún documento de identidad.

Con esta situación, por ahora, no se descarta que los hombres baleados tengan relación con otro grupo criminal con injerencia en la zona.

Publicidad

Sin embargo, no es el único hecho de orden público, ya que recientemente fueron asesinados dos hombres en el corregimiento de Tapartó en el municipio de Andes. Según ha trascendido las víctimas fueron identificadas como José Suárez y Kevin Suárez, padre e hijo.

Sobre la muerte de estos dos hombres se ha conocido que ambos iban en una motocicleta cuando fueron abordados por hombres armados, quienes dispararon de manera indiscriminada contra los Suárez.

Aunque no se tiene información de posibles vínculos de las víctimas con grupos armados de la región, las autoridades siguen realizando las investigaciones que permitan esclarecer este doble homicidio.

Por su parte, desde la Policía Antioquia han mostrado su preocupación por la escalada delictiva en esta subregión antioqueña, ya que las cifras hablan por sí solas. Solamente en esta zona del departamento se han contabilizado a la fecha 43 asesinatos, es decir, se ha registrado casi un homicidio por día en este 2025.