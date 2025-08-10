En vías de Antioquia incautaron 1.000 dosis para el tratamiento de la leishmaniasis

La Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia informó que luego de realizarse algunas actividades de control y registro a vehículos en las vías del departamento se logró hallar un cargamento con ampolletas de 5 mililitros de glucantime antimoniato de meglumina, un medicamento usado para el tratamiento de la leishmaniasis.

Según en reporte entregado por las autoridades departamentales, durante el procedimiento se encontraron cerca de 1.000 dosis del medicamento que pertenece a un lote de un laboratorio brasileño, mientras que fue importado y distribuido por una compañía venezolana.

El cargamento avaluado en 200 millones de pesos fue incautado por la Policía debido a que estas ampolletas son de uso controlado y recetado por un médico, y al realizar las inspecciones se determinó que no contaban con la documentación necesaria para su comercialización en el departamento de Antioquia.

Por ahora y mientras avanzan las investigaciones para poder determinar hacia dónde iba el cargamento, las autoridades destacaron que la venta de este medicamento es un delito y fue por ello que las 1.000 dosis fueron puestas a disposición de la Dirección de Salud Ambiental y Factores de Riesgo del Departamento de Antioquia.

La información entregada por la Policía indica que esta incautación podría estar relacionada con redes de tráfico ilegal de medicamentos que operan a nivel nacional e incluso transnacional, dedicadas al contrabando, comercialización y distribución clandestina de fármacos controlados.