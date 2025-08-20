Encuentran cuerpo de un hombre con signos de tortura en corregimiento Palmitas de Medellín

Las autoridades en la capital antioqueña investigan un macabro hallazgo reportado en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, zona rural en el occidente de Medellín.

Personal adscrito al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía llegaron hasta el barrio La Suiza en este corregimiento para adelantar los actos urgentes tras recibir el reporte del cuerpo sin vida en plena vía pública de un hombre de 29 años de edad identificado como Argemiro Restrepo Restrepo.

Según el reporte entregado por la Secretaría de Seguridad, la víctima registraba dos heridas abiertas en región frontal y surco de presión en el cuello, lo que indicaría que posiblemente las causas del deceso estén relacionadas con asfixia mecánica ya sea por estrangulamiento o ahorcamiento.

Las circunstancias y responsables son materia de investigación por parte de las autoridades sobre este hecho que se convierte en la muerte violenta número 215 en lo corrido del año en la ciudad, 35 casos más que los reportados durante el mismo periodo (enero-agosto) del 2024.

De igual manera, el corregimiento de San Sebastián de Palmita es el territorio de Medellín con mayor incremento en número de homicidios con un 200%, pasando de tener una sola muerte violenta durante todo el 2024 a registrar tres a falta de cuatro meses para finalizar el 2025.

Otras comunas Aranjuez, Manrique y los corregimientos de Santa Elena y Altavista también han superado el doble de homicidios en comparación con el año anterior.