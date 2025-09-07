Entregaron más de 500 vehículos para reforzar capacidades de la Policía en Medellín

En un acto de entrega realizado en el Parque de los Pies Descalzos, la Alcaldía de Medellín le entregó a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá la dotación de 33 automóviles y 471 motocicletas para que se hagan en la ciudad labores de prevención y control de diferentes delitos de alto impacto como el homicidio, el hurto o la extorsión.

La entrega de los vehículos, que tuvo una inversión de 30.000 millones de pesos, busca renovar el parque automotor, a la vez que pretende garantizar que la Policía tenga una reacción más rápida y efectiva frente a las situaciones de orden público que pasan en la capital de Antioquia.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que no solo serán estos vehículos, ya que en las próximas semanas se hará entrega de más componentes para el Ejército Nacional.

Referencia policías. Foto: AFP.

"Esto no queda ahí porque dentro de pocos días, de igual forma, a nuestro Ejército le entregaremos una buena cantidad también de motocicletas. Vienen más motocicletas en los próximos días para fortalecer los grupos especiales para combatir también el multicrimen", anunció el mandatario.

Según destacaron las autoridades desde la capital de Antioquia, además del componente físico con el que contará la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, también se harán capacitaciones y actualizaciones tecnológicas para que los vehículos sean utilizados de manera adecuada en las labores de patrullaje, reacción e investigación.

Finalmente, el mandatario local insistió que a parte de esta inversión en la ciudad se va a comenzar con la construcción del Centro de Comando Integrado que tendrá un valor de 320.000 millones de pesos y que incrementará la operatividad y la tecnología con la que las autoridades podrán acrecentar la lucha contra la delincuencia en Medellín.