Envían a la cárcel a hombre que robó al menos 10 veces a varias tiendas D1 en el Valle de Aburrá

Enviaron a prisión a un hombre que hurtó en al menos 10 oportunidades a varias tiendas D1 en el Valle de Aburrá. En videos de cámaras de seguridad quedó en evidencia cómo el hombre intimidaba a los cajeros de los supermercados.

La Fiscalía General de la Nación informó que luego de realizar la solicitud pertinente, un juez de control de garantías envió a un centro penitenciario a Juan Camilo González Molina de 25 años por ser el presunto responsable de robar en al menos 10 ocasiones en tiendas D1 del Valle de Aburrá.

Según han dejado en evidencia las investigaciones que adelantaron las autoridades correspondientes, los hurtos ocurrieron entre el 12 de junio de 2024 y el 2 de agosto del 2025 en varios sectores de Bello y Medellín.

Durante los robos el hombre se apoderó de cerca de 13 millones de pesos. En los videos que ha dado a conocer la Fiscalía General de la Nación muestran cómo el hombre, sin importar cuántas personas había en los supermercados, se acercaba hasta los cajeros y los intimidaba con un arma de fuego. En una de las pruebas se ve como hurta el dinero de dos cajas ante la presencia de por lo menos tres personas.

En otro de los robos se ve al hombre pagando algunos elementos y solo fue hasta que una empleada del D1 le estaba devolviendo el dinero cuando el hoy asegurado en prisión sacó un arma de fuego e intimidó a otros usuarios mientras robaba el dinero en efectivo.

Aunque en ninguno de los registros que tienen las autoridades hay evidencia del robo a personas del común, el hombre fue capturado y enviado a la cárcel a pesar de que no aceptó los cargos por el delito de hurto calificado.