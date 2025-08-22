Enviaron a la cárcel a 3 hombres que atacaron con ácido a una mujer en Envigado, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación informó que luego de llegar a un preacuerdo con la defensa de Juan José Restrepo Rivera, Juan Camilo Arenas Madrid y Jhorts Sebastián Durango Echeverri, los tres hombres fueron condenados y enviados a 14 años de prisión por el delito de lesiones personales con agentes químicos o similares.

Según la investigación que han adelantado las autoridades correspondientes, los hechos ocurrieron en el barrio El Salado de Envigado el 8 de julio de 2024, cuando una mujer de 37 años fue atacada con una sustancia química por Restrepo Rivera, quien grabó con su celular el momento de la agresión.

Tras cometer la agresión, y ante las voces de auxilio de la víctima, el agresor fue capturado por la Policía Nacional y al momento de su captura, el hoy condenado manifestó a las autoridades que por el ataque le habían pagado la suma de $700.000.

Luego de que el hombre quedó a disposición de las autoridades, entregó la ubicación de los otros dos procesados, quienes también fueron detenidos cuando lo esperaban en un taxi a pocas cuadras del lugar. De acuerdo con el dictamen de Medicina Legal, el químico utilizado le generó a la mujer una incapacidad definitiva de 60 días y le dejó secuelas de carácter permanente en varias partes del cuerpo.

Restrepo, Arenas y Durango fueron sentenciados en calidad de cómplices y de acuerdo con el fallo, que ya está ejecutoriado, deberán pagar una multa de 666 salarios mínimos legales mensuales vigentes.