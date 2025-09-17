"Es un salvaje": Fico sobre alias 'Lámpara' , asesino del pequeño Nairkel en Medellín

Medellín está conmocionada tras la muerte de Nairkel, un niño de tan solo 4 años, quien falleció este lunes luego de luchar por su vida desde el pasado sábado a causa de una brutal golpiza, presuntamente, propinada por su padrastro, Cristian Alexis González Gallego, alias 'Lámpara'.

El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, expresó su profundo dolor e indignación en Mañanas Blu y calificó el hecho como una "bestialidad".

"Es un salvaje. asesinar un niño de 4 años, por Dios, ¿hasta dónde vamos a llegar?", indicó el mandatario, quien a su vez confirmó que alias 'Lámpara' hace parte de la estructura criminal Los Mondongueros.

Asimismo, confirmó que, tanto el pequeño Nairkel, como su mamá, ya estaban siendo violentados.

"Este niño ya era violentado dentro de ese hogar. Aquí es donde yo vuelvo y digo, aquí no podemos parar en esa lucha de la protección de los niños. Todos estos sinvergüenzas que toquen a nuestros niños les tiene que ir muy mal", afirmó Gutiérrez,

El menor presentaba golpes severos en la cabeza, el tórax y el abdomen y, aunque luchó por su vida durante el fin de semana, perdió la vida.

Publicidad

"Tenemos que hacer una reflexión de verdad como sociedad y yo sí le pido a todo el mundo que, cuando sepa o escuche o vea algo de algo sobre un niño, inmediatamente nos lo informe. Así no sea nada, es mejor verificar, pero que nos informen. Este niño ya era agredido. Alguien tuvo que haber visto algo antes", aseveró,

Escuche la entrevista completa aquí: