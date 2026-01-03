En vivo
"Esta llegando el fin de esta pesadilla": venezolanos en Medellín celebran la captura de Maduro

"Esta llegando el fin de esta pesadilla": venezolanos en Medellín celebran la captura de Maduro

Aunque los venezolanos mostraron su alegría por lo que llaman “el fin de la dictadura”, aseguran que hoy la incertidumbre es mucha por lo que va a pasar en los próximos días.

