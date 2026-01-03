"Esta llegando el fin de esta pesadilla": venezolanos en Medellín celebran la captura de Maduro

Las reacciones, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados hace algunas horas en Caracas, no se han hecho esperar en Medellín, en donde miles de venezolanos celebran la intervención militar estadounidense.

Hay que recordar que en la capital de Antioquia hay cerca de 250.000 ciudadanos venezolanos; uno de ellos es Tony Vitola, quien habló con Blu Radio e indicó que la noticia lo despertó con un sentimiento de alivio, pero también con la sorpresa por la repentina intervención de los Estados Unidos.

"Impactados con lo que está sucediendo en este momento en Venezuela. Creo que ya se está acercando el fin de la dictadura, del régimen que ha mantenido oprimido al pueblo venezolano en los últimos 28 años", indicó Tony.

Vitola fue enfático en asegurar que lo que esperan en los próximos minutos es que se conozca cómo está realmente el país en estos momentos, luego de los ataques a varias zonas estratégicas venezolanas, expresando que la incertidumbre es por quién asumiría las riendas del país.



Tony Vitola, quien por muchos años fue el encargado de liderar la colonia venezolana en Medellín, explicó que, aunque lo normal es que se convocara a elecciones, desconfían de lo que pueda pasar con otros alfiles de Nicolás Maduro que quedaron en Caracas.

"Sentimos que ya está llegando el fin de esta pesadilla. Hay incertidumbre en cuanto a lo que va a suceder, porque, claro, la Constitución establece que, ante una ausencia del poder del presidente, el vicepresidente, en este caso Delcy Rodríguez, asumiría la presidencia y tendría que convocar a unas elecciones en los próximos 30 días; pero, claro, eso es basándonos en un país netamente constitucional", expresó Vitola.

A la espera de que se conozcan más detalles sobre lo que pasó en Venezuela y el futuro de Nicolás Maduro y su esposa, los venezolanos en Medellín esperan recibir algunas directrices para reunirse próximamente en el Parque de las Luces, en donde se prevé una masiva movilización en apoyo a la captura del mandatario venezolano.