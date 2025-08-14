Esta sería la pena que tendría que pagar habitante de calle que asesinó a joven en Itagüí

Indignación en Itagüí, Antioquia, por la muerte de Esteban Yepes, de 19 años, a manos de un habitante de calle que lo atacó con un arma blanca en la calle y quitándole la vida, mientras él sacaba a su perro por las calles de este municipio de Antioquia, que fue capturado ese mismo día en Envigado.

Este 14 de agosto, William de Jesús Cadavid, el habitante de calle señalado de asesinar al joven de 19 años, fue enviado a prisión por pedido de la Fiscalía al decir que “era un peligro” para la sociedad y su no reclusión generaría eventuales dificultades para sy comparecencia en el proceso.

"Por considerar este despacho que con la libertad del señor William de Jesús Cadavid seguirán poniéndose en riesgo la seguridad de toda la comunidad y que ello no garantiza que éste comparezca al proceso, se accederá entonces a la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario", destacó el juez.

Este fue el habitante de calle que le quitó la vida a joven sin mediar palabra. Foto: Captura de redes sociales

¿Cuál será la condena que tendrá que afrontar por el asesinato?

Hasta 50 años de cárcel tendrá que pagar este hombre por quitarle la vida al joven de 19 años en el municipio de Antioquia. No obstante, según el abogado penalista Iván Durango, en diálogo con Noticias Caracol, el tiempo podría variar de acuerdo con una variante: sea identificado con problema psiquiátricos.

“Si es una pena en un establecimiento psiquiátrico, no superará nunca los 20 años. Ahora bien, teniendo en cuenta que, si esta persona en la audiencia de formulación de imputación acepta los cargos, tendrá una rebaja de hasta el 50 % (…) Si no es un paciente psiquiátrico, si no se demuestra esa condición inimputabilidad, esta persona debe verse abocada a una pena de 40 hasta 50 años de prisión”, explicó.

Pero es importante destacar que este hombre no aceptó el delito imputado y podría asumir la condena de 40 hasta 50 años de prisión por este homicidio.

Audiencia de imputación de cargos William de Jesús Cadavid. Suministrada