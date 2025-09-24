¿Estábamos direccionando contratos? Que lo prueben, es falso: ex gerente de EDU por lote Carabineros

El exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) de Medellín Wilder Echavarría, negó en Blu Radio haber hecho parte de un supuesto “concierto para delinquir” ligado a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero. Reconoció que sí se reunía con él, pero aclaró que en esos encuentros “nunca se habló de negocios por debajo”.

Luego de que Blu Radio conoció en primicia una carta enviada a la Fiscalía General de la Nación por parte de un testigo de una presunta negociación irregular que estaría liderando Miguel Quintero Calle y en donde, al parecer, se estaban cobrando cerca de $30.000 millones “por debajo” y “en efectivo” para que un privado liderara la construcción de viviendas de interés social en el lote 'Carabineros' de Medellín, Blu Radio habló con Wilder Echavarría, exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano, quien fue mencionado en la carta que está en las manos de la fiscal Luz Adriana Camargo.



El lote 'Carabineros', un predio deseado por muchos

La misiva habla del supuesto cobro de una millonaria suma para que un privado entrara al negocio del gigantesco predio, pero antes de ello el mencionado testigo fue invitado a participar de un proceso para conocer las condiciones con las que la EDU quería trabajar en el lote.

Sin embargo, Wilder Echavarría explicó que el Distrito en busca de los recursos para poder realizar el proyecto comenzó a “ofrecer” el lote a privados y por ello el exgerente fue enfático en explicar que no solo fue el denunciante de la supuesta negociación irregular quien se acercó para intervenir en el negocio, sino que fueron varios los privados que estuvieron pendientes para conocer las condiciones.

"Muchos privados llegaron ahí, muchos, muchos privados. Es que realmente son privados, porque es que uno tiene la capacidad financiera para desarrollarlo solo. Es un proyecto de un billón de pesos, no tiene la capacidad para hacerlo, jamás en esta vida, jamás", aseguró.



En este punto y luego de hacer la claridad de que no solo fue un interesado, llega la primera reunión que se mencionó en la carta conocida por Blu Radio. El encuentro se realizó el 27 de agosto de 2021, allí estuvo el denunciante, Echavarría y otras dos personas en las instalaciones de la EDU, y según el exgerente simplemente fue un encuentro informativo.

"Hicimos una reunión totalmente institucional, técnica, le contamos lo que nosotros pensábamos del proyecto y él vino y nos contó y ya, así pasó todo, nosotros le contamos todo lo que tenía que ocurrir para que para que se pudiese desarrollar", aseveró en el diálogo con Blu Radio.

Al parecer, tras finalizar la reunión y teniendo en cuenta que el testigo en representación del privado estaba interesado en entrar al negocio, se pactó otro encuentro, mismo que habría sido liderado por Miguel Quintero Calle, hermano del hoy precandidato presidencial por el Pacto Histórico.



Miguel Quintero Calle y la EDU, ¿qué relación tenían?

En la misiva que está en poder de la Fiscalía General de la Nación se lee que la segunda reunión se hizo el 1 de septiembre de 2021, en un apartamento en un exclusivo sector de El Poblado, y con la presencia de varios hombres entre ellos, Miguel Quintero Calle.

Según el denunciante las riendas del encuentro las tomó rápidamente el exconcejal de Medellín quien le habría dicho al testigo que la compañía a la que representaba debía darle a la Empresa de Desarrollo Urbano un valor cercano a los $10.000 millones por el lote, cifra que es el valor catastral del predio como confirmó recientemente la misma EDU.

No obstante, la supuesta irregularidad está en que Miguel Quintero Calle habría manifestado que, “debía entregarles a ellos $33.000 millones o $35.000 millones 'por debajo' y 'en efectivo' pues comercialmente el lote tenía un valor de $45.000 millones”.

Aunque el testigo afirmó no aceptó las condiciones y se fue del lugar, Echavarría manifestó que no cree que se haya pedido plata por el lote 'Carabineros', ya que el mismo estaba blindado para que un porcentaje de lo que allí se desarrollará entrara directamente a las arcas de la EDU.

“A mí no me cabe cómo un promotor va a pagarle a la EDU por debajo o a alguien por fuera, donde nosotros blindábamos el predio. Es decir, la plata que el desarrollo consiga, esa plata se la gira a la EDU…()...¿quién es el dueño del predio?: la EDU", agregó.

A pesar de que el exfuncionario aclaró no estar involucrado en el supuesto negocio irregular, el testigo del caso deja entrever el poder que tendría Miguel Quintero Calle dentro de la EDU, incluso, manifestando el supuesto cobro de coimas y hasta la toma de decisiones dentro de la entidad pública.

Sin embargo, Echavarría desestimó la denuncia y explicó que a pesar de las especulaciones, conoce a Miguel Quintero Calle desde que era concejal de Medellín y que, además, entró a la Alcaldía por medio de Daniel Quintero Calle y no por su hermano.

"Claro tuve reuniones con él y hay una foto donde yo salgo con él, yo lo conocía, es que era el hermano del alcalde, por dios. Yo lo conozco desde que fue concejal de Medellín. Después de eso él trabajó en la administración Luis Pérez en la Gobernación de Antioquia y también lo conocí, y yo trabajé en la campaña de Quintero a la alcaldía", fue enfático.

En este sentido, el exgerente confirmó que sí se había reunido con Miguel Quintero Calle pero como “amigos” tal y como lo había hecho en reiteradas ocasiones, por ejemplo, con concejales de Medellín sin que dichos encuentros se hayan generado para otro fin que no fuera hablar de la ciudad, como se evidenció en fotos que circularon por medios de comunicación.

“De amigos o de gente que conversa, pero que de manera malsana digan que nosotros estábamos haciendo un concierto para delinquir, direccionando contratos, que lo prueben. Totalmente falso. No hay hoja de vida que haya recomendado, es que ni la mía", puntualizó en Blu Radio.

Con las claridades hechas por parte de Echavarría, pero con las inquietudes que quedan por la supuesta injerencia del hermano del exalcalde de Medellín en varias entidades públicas, Blu Radio se ha intentado comunicar con Miguel Quintero Calle para conocer su versión pero no aún no hay respuesta del implicado en esta denuncia.

Pero acá no terminan las supuestas polémicas entorno al lote ‘Carabineros', pues en los micrófonos de Blu Radio el exgerente de la EDU expuso supuestas irregularidades en el uso del suelo y en la designación del contratista.