Estos son los 26 medios "fake" por los que investigan a exfuncionarios de Daniel Quintero

Luego de que la Procuraduría General de la Nación diera a conocer que le había pedido a varios exdirectivos de Telemedellín notificarse por la apertura de una investigación disciplinaria por el presunto desperdicio de recursos públicos en la pauta de 26 medios 'fake', ahora el Ministerio Público indicó cuáles son medios que entran en la nueva polémica por presuntas irregularidades en la administración de Daniel Quintero Calle.

Entre los involucrados están los exgerentes del canal regional Deninson Mendoza y Mabel López; la exdirectora de la Agencia y Control de Medios; y Juan José Aux, exsecretario de Comunicaciones de Medellín, quienes ahora enfrentarán una investigación disciplinaria para poder verificar si efectivamente cometieron un delito o no.

Aunque se había mencionado que eran más de una docena de medios "fake" que recibieron contratos millonarios por pauta a pesar de tener poca trayectoria, la Procuraduría General de la Nación le pidió a Telemedellín que enviar una copia de documento, acta, informe o similar en donde se le haya avisado a la Alcaldía de Medellín los riesgos de la inversión.

Según el Ministerio Público se debe dejar en evidencia el análisis para que se pautara en Pasión Montañera, Noticias al Día, Latinoscopio, Megafinde, Noticias Medellín, Red Noticias, Noticias de la Urbe, News Colombia, Medellín Opina, Región Económica, SoyMedellin.co, Escenario Local, Nación Paisa, En Otro Ángulo, Libro al Aire, Espejo Público, Narramos a la Ciudad, Café Gol, 24HN, El Pregonar, La Otra Cara, Hablemos Claro, Revelados, Frente al Poder y Medellín Media Network.

Además, muchos de esos portales desaparecieron, posteriormente, lo que habría puesto en evidencia que estos podrían ser usados como sitios ficticios o de corta duración para la operación propagandística y promover la agenda de la administración de turno en la capital de Antioquia.