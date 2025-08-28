Evacúan campus de la UdeA por alteraciones al orden público: hay detonaciones

Varias detonaciones se han escuchado dentro de la Universidad de Antioquia (UdeA), al parecer, por encapuchados, donde aún se conoce las razones de la manifestación.

De manera preventiva, las autoridades de tránsito y seguridad, decidieron el cierre total, ambas calzadas de la calle Barranquilla, por lo que se tiene gran congestión hacía el norte de la ciudad y el área el norte del área metropolitana.

Además, el servicio público de buses, Metroplús, tuvo que modificar el recorrido, debido a estos cierres.

🟡 ( 10:11 a. m. ) Por situación de orden público en los alrededores de la parada U. de A., la línea 1 de buses 🚌 opera entre U. de M. - Minorista y Hospital - Parque Aranjuez. pic.twitter.com/nt3cwqy2hG — Metro de Medellín 💚 30 años #ALoMetro (@metrodemedellin) August 28, 2025

En el sitio ya hace presencia miembros del Undemo, antiguo Esmad, que están atentos a cualquier alteración del orden público.

Ya las directivas de la Universidad de Antioquia decidieron suspender actividades académicas y administrativas en el campus universitario, por el resto de la jornada de este 28 de agosto.

#Atención a esta hora se tiene cerrada la calle Barranquilla en ambos sentidos en #Medellín, por manifestación dentro y fuera de la @UdeA. Ya hay presencia del Undemo (antiguo Esmad) en el sitio. El @Metroplus_SA opera entre tramos. #MañanasBlu pic.twitter.com/C50ZC63Zjc — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 28, 2025