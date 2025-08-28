Publicidad

Evacúan campus de la UdeA por alteraciones al orden público: hay detonaciones

Autoridades hacen presencia en el lugar para evitar situaciones violentas. Opera con restrcciones en esta zona de la ciudad el transporte público.

Esmad UdeA.jpg
UNDMO en la UdeA.
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 28, 2025 12:04 p. m.

Varias detonaciones se han escuchado dentro de la Universidad de Antioquia (UdeA), al parecer, por encapuchados, donde aún se conoce las razones de la manifestación.

De manera preventiva, las autoridades de tránsito y seguridad, decidieron el cierre total, ambas calzadas de la calle Barranquilla, por lo que se tiene gran congestión hacía el norte de la ciudad y el área el norte del área metropolitana.

Además, el servicio público de buses, Metroplús, tuvo que modificar el recorrido, debido a estos cierres.

En el sitio ya hace presencia miembros del Undemo, antiguo Esmad, que están atentos a cualquier alteración del orden público.

Ya las directivas de la Universidad de Antioquia decidieron suspender actividades académicas y administrativas en el campus universitario, por el resto de la jornada de este 28 de agosto.

