Ex gobernador de Antioquia desmiente a Petro sobre TdeA: "Empezó a construirse en julio de 2022"

Lo de UIS de Bucaramanga no es la única polémica que ha tenido en las últimas horas el presidente Gustavo Petro por recursos a la Educación Superior, en Antioquia se adjudicó que su gobierno construyó el Instituto Tecnológico de Antioquia en Itagüí, pero el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria lo desmintió.

Esta situación se suma a las peleas entre el Gobierno nacional y el de Antioquia por los recursos que se requieren para aliviar la crisis de la Universidad de Antioquia, cuyo déficit ronda los 350 mil millones de pesos y que generó críticas a la Gobernación por parte del Ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, por falta de voluntad para solucionar la problemática, a pesar de la inyección de recursos.

Ahora, el que encendió las redes sociales fue el propio presidente de la República, Gustavo Petro, quien adjudicó que su Gobierno fue el que destinó recursos para la construcción de una mega institución de Educación Superior, pero se le olvidó que lleva 42 años de historia en Medellín.

La polémica es por la nueva sede Tecnológico de Antioquia, ubicada en el municipio de Itagüí, en donde el presidente Petro en su cuenta de X escribió: “Este el Instituto Tecnológico de Antioquia, hecho en el Gobierno del Cambio con nuestros recursos nacionales. Impulso mayor a la educación pública y gratuita”.



Sin embargo, de inmediato lo salieron a desmentir, en esta ocasión fue el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien le pidió al presidente Gustavo Petro no mentir: “Otra vez Petro miente, siempre mintiendo. ¡Qué falta de RESPETO! La sede del TdeA en Itagüí empezó a construirse en julio de 2022 con aportes de la Gobernación de Antioquia. Respeto es gobernar haciendo!”, afirmó en X.

Y es que el exgobernador Gaviria tiene toda la razón, el anuncio de la construcción de la nueva sede fue el 21 julio del año 2020, en plena pandemia del Covid-19 y quien era presidente era Iván Duque, no Gustavo Petro, que llegó a la presidencia en agosto de 2022.

Además, tal como lo muestran las fotos suministradas por Gaviria, la obra tuvo un costo de 12.500 millones de pesos, en un lote de 13.876 metros cuadrados en el barrio Ditaires, avaluado en 14.000 millones de pesos y donado por la Alcaldía para la construcción, mientras que la Gobernación de Antioquia destinó la mayoría de recursos: 10.000 millones de pesos, del Sistema General de Regalías.

Así lo anunció en su momento la secretaria de Educación de Antioquia, Alexandra Peláez: “La Gobernación de Antioquia respalda este proyecto con 10.000 millones de pesos del Sistema General de Regalías, pero eso no es posible o no habría sido posible si el proyecto no cumple con una cantidad de requisitos técnicos y legales que es lo que permite que el proyecto pueda efectivamente llevarse a cabo”.

Y lo reafirmó Julio César Contreras, director de Planeación del Tecnológico de Antioquia, que le agradeció a la Gobernación de Antioquia y no al Gobierno Nacional, los recursos para su nueva sede: “A la Gobernación de Antioquia porque realmente esta primera pues nos aporta un una gran cantidad importante para poder iniciar el proyecto”.

La confusión del presidente Gustavo Petro pasa porque el pasado 27 de agosto, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, visitó la ciudad e hizo dos anuncios, el primero, una inversión superior a los 10.000 millones de pesos entregados a través de Findeter pero para la Institución Universitaria Digital de Antioquia -IU Digital-, que fue creada y construida por el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, en octubre de 2019.

En esta institución virtual, ubicada en la Plazoleta de la Libertad del Centro Administrativo La Alpujarra, tampoco hubo inversión del Gobierno Nacional cuyo presidente también era Iván Duque. Fue la Asamblea de Antioquia que le aprobó a Luis Pérez, destinar $30 mil millones para la construcción de la planta física y $5 mil millones más en la dotación de la sede.

Y el segundo anunció del ministro Rojas Medellín fue destinar recursos para la construcción de un nuevo bloque para la Institución Universitaria de Envigado, el costo total es de 63.000 millones de pesos, el autodenominado Gobierno del cambio destinó 40.000 millones y la Alcaldía 23.000 millones de pesos.