Exalcalde de La Estrella se defendió ante presuntas irregularidades en construcción de acueducto

Tras conocerse su citación a juicio por parte de la Fiscalía en el caso de presuntas irregularidades alrededor de la construcción del acueducto veredal de Pueblo Viejo y La Tablaza, el exalcalde del municipio de La Estrella, Juan Sebastián Abad, se pronunció sobre el avance de este proceso judicial.

Previo a las audiencias de juicio oral ya programadas del 4 al 11 de mayo de 2026, el exmandatario de este municipio del sur del Valle de Aburrá recordó que dentro del proyecto que involucró recursos por más de 90.000 millones de pesos estuvieron presentes veedurías y diferentes entidades de control desde su inicio.

Abad destacó que ya dos procesos abiertos en su contra por parte de la Contraloría y la Procuraduría se cerraron y por esto no espera un desenlace distinto en este de carácter penal en el que además están involucrados otros siete exfuncionarios acusados de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros.

"Hicieron su debida investigación y determinaron que no hubo hallazgo alguno, ni detrimento, ni que se perdió la plata, lo que concluyó en el cierre de investigaciones de ambas entidades. Y ahora, en este proceso que adelanta la Fiscalía, pues actuaremos igual que con la Procuraduría y Contraloría, entregaremos todas las evidencias de que actuamos correctamente y con transparencia", indicó el exmandatario.

La escogencia del contratista, la entrega de anticipos y los avances en las obras que se vieron afectadas por lluvias fueron algunos de los reparos sobre los que puso la lupa la justicia y que serán debatidos en juicio.

Ana María Ríos Restrepo, Carlos Augusto Aguirre Herrera, Edgar Jaime Tamayo Mazo, María Clara Mejía Gil, Julián David Higuita González, José Nelson Jaramillo Quintero y Juan Carlos Bustamante Zapata, son las demás personas involucradas en el caso.