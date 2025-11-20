Grupo Éxito afirma que eliminación de aranceles a insumos textiles no impactará su operación. Según Carlos Giraldo, el impacto es limitado porque importa únicamente alrededor del 6% de sus productos entre electrónica, ropa y otras categorías.

Señaló que la operación de la empresa depende, en gran parte, de la manufactura colombiana y del trabajo nacional, por lo que la eliminación de aranceles no representa cambios significativos para su estructura de costos.

"El solamente el 6% de los productos de electrónica o de ropa, etcétera, los importamos. Dependemos mucho de la manufactura colombiana, del trabajo colombiano. Realmente, no tiene un impacto importante", aseguró.

El anuncio del gobierno quedó oficializado con el Decreto 1197 del 14 de noviembre, firmado por el presidente Gustavo Petro y la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas. La medida elimina por un año los aranceles a 10 subpartidas de hilados sintéticos y de algodón, insumos esenciales para la industria textil y de confecciones.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, la decisión busca enfrentar el desabastecimiento de materias primas, proteger el empleo del Sistema Moda, reducir incentivos al contrabando y fortalecer la competitividad del sector.