Éxito afirma que eliminación de aranceles a insumos textiles no impactará su operación

Éxito afirma que eliminación de aranceles a insumos textiles no impactará su operación

Luego del anuncio del Gobierno nacional sobre la eliminación de aranceles a insumos textiles por un año, el gerente del Grupo Éxito, Carlos Giraldo, aseguró que la medida no afectará a la compañía.

