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Expectativa para hinchas y comerciantes en Medellín por final entre Nacional y Junior

Mientras seguidores del equipo verde esperan un resultado positivo de cara al segundo juego, comerciantes auguran un incremento de hasta el 40% en sus ventas.

Camisetas Atlético Nacional.jpg
Camisetas Atlético Nacional.
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de jun, 2026

Aunque la final del fútbol colombiano hoy tendrá su primer encuentro en la ciudad de Barranquilla, en Medellín hay ilusión en los hinchas por un nuevo título para Atlético Nacional.

Desde muy temprano, en alrededores de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot hubo movimiento comercial en materia de camisetas, gorras y banderas del equipo verde.

El optimismo no es solo del hincha que espera que el equipo traiga un buen resultado de la capital del Atlántico, sino también de los comerciantes que esperan hacerse su agosto en la previa a la Copa del Mundo.

"Temporada futbolera full. Nacional este año nuevamente nos regala la oportunidad de incrementar nuestras ventas, y ya luego de que terminamos el próximo lunes Nacional, seguimos con el tema mundial, que también es una gran oportunidad para nosotros como comerciantes. Las ventas se pueden llegar hasta a duplicar", manifestó uno de los venteros.

Si bien no habrá pantallas gigantes instaladas por parte de la Alcaldía para ver el encuentro, como ha sucedido en algunas ocasiones, la fuerza pública se comprometió a garantizar la seguridad de quienes asistirán a bares, restaurantes y otros sitios de encuentro para seguir los primeros 90 minutos de la final

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El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, indicó que se reforzarán acciones en los sitios de mayor concurrencia.

"Tendremos las intervenciones focalizadas acá en la 70, en la 65, en el sector oriental de la ciudad, y también acá en el sector de la comuna 16, de la comuna 10 y la comuna 11, donde los ciudadanos se van a dar cita en bares, gastrobares, donde van a estar ubicadas pantallas gigantes, un dispositivo para garantizar este encuentro deportivo tan importante", detalló Bello.

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Comerciantes esperan aumentar por estos días sus ventas en hasta el 40% de cara a un época que coincide con el mundial de Estados Unidos que inicia el próximo 11 de junio y en el cual los partidos de Colombia están a la expectativa de ser los grandes dinamizadores de la economía.

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