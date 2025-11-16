Explosión en vivienda de Bello, Antioquia, dejó tres casas evacuadas y 30 más reportaron daños

En las últimas horas, el Cuerpo de Bomberos del municipio de Bello atendió un incendio estructural en una vivienda de tres niveles ubicada en el barrio Búcaros, que se produjo luego de una explosión al interior de la casa.

Las autoridades confirmaron que la afectación fue atendida por 11 unidades bomberiles y tres vehículos de emergencia, pero que por fortuna no se presentaron personas lesionadas. A la par, se ordenó la evacuación preventiva de la vivienda comprometida y de dos casas más circundantes que resultaron afectadas, según confirmó el secretario de Gestión del Riesgo y Atención a Desastres John Alexander Osorio Osorio.

"No se presentaron personas accidentadas o víctimas en el lugar, solo asuntos para atender materiales. Una vivienda de tres niveles a las que se le ordenó evacuación inmediata y afectación directa a las dos viviendas circundantes, a las que también les indicamos evacuación preventiva hasta una revisión más profunda", detalló Osorio.

Fue el personal de Comisión Técnica de la Secretaría de Gestión del Riesgo de esa localidad del norte del Valle de Aburrá el que hizo el acompañamiento y tras análisis preliminares recibiendo recomendación de evacuación preventiva a las mencionadas casas, mientras que se estima que alrededor de 30 viviendas cercanas sufrieron daños en sus vidrieras por la onda expansiva, según indicó la Alcaldía de Bello.



Por lo pronto, las causas están siendo materia de investigación". Estamos en esta mañana, el domingo, atendiendo a la comunidad y haciendo las caracterizaciones respectivas definir de una vez y por todas las causas del suceso de la noche anterior", aseguró el secretario.