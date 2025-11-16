En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Explosión en vivienda de Bello, Antioquia, dejó tres casas evacuadas y 30 más reportaron daños

Explosión en vivienda de Bello, Antioquia, dejó tres casas evacuadas y 30 más reportaron daños

Aunque el hecho no dejó personas heridas ni fallecidas, a esta hora las autoridades adelantan el censo de los afectados e investigan las causas de la emergencia.

