Intervienen 90 viviendas y reubicarán 25 familias tras emergencia en Pueblorrico, Antioquia

Sigue la recuperación del municipio de Pueblorrico tras la emergencia invernal que se registró el pasado 11 de noviembre, dejando tres personas fallecidas y tres heridas, además de cinco veredas incomunicadas y un colegio afectado.

Durante su visita, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció nuevas intervenciones para garantizar condiciones de seguridad para las familias damnificadas e indicó que el Dagran desplazó un equipo técnico especializado para evaluar el evento, realizar análisis de riesgo y acompañar la evacuación prioritaria de las viviendas en condición de amenaza.

"Lo que se viene ahora son las soluciones más estructurales, con la atención que se debe coordinar con la Secretaría de Ambiente para los tanques que habiliten de nuevo el suministro de servicios públicos, sobre todo agua potable, y con Viva para el mejoramiento de cerca de 90 viviendas y la reubicación de 25 familias, también la reubicación de la escuela", dijo el mandatario.

Según información suministrada por el Dagran, ya se han invertido allí más de 500 millones de pesos y lo que se viene ahora son las soluciones más estructurales con el puente que da salida al casco urbano hacia las siete veredas más importantes, con la atención que se debe coordinar con la Secretaría de Ambiente para los tanques que habiliten de nuevo el suministro de servicios públicos, sobre todo agua potable.



Cuando ocurrió la emergencia, un equipo operativo compuesto por Ponalsar y los cuerpos de bomberos de Tarso, Venecia, Jericó e Hispania se sumaron a los autoridades de Pueblorrico en las labores de búsqueda y localización de las personas que estaban atrapadas.

Por lo pronto, el Dagran será la entidad responsable de articular a todas las dependencias del Gobierno Departamental en este proceso de recuperación, no solo en Pueblorrico sino también en otros municipios afectados recientemente por las lluvias como Cisneros y Puerto Triunfo.