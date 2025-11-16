En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Intervienen 90 viviendas y reubicarán 25 familias tras emergencia en Pueblorrico, Antioquia

Intervienen 90 viviendas y reubicarán 25 familias tras emergencia en Pueblorrico, Antioquia

La emergencia dejó tres personas muertas y tres heridas. El gobernador de Antioquia indicó que se han invertido más de $500 millones en la respuesta inicial a los derrumbes ocasionados por las lluvias.

