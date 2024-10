Exportaciones en Urabá aumentan un 20% con sobreproducción de plátano en la región

El sector platanero en el Urabá estarían, al parecer, reportando una crisis, debido a la sobreoferta que ha superado la demanda en el mercado, generando un exceso de fruta que las comercializadoras no logran absorber, así lo informó Uniban, la comercializadora y exportadora internacional de productos del agro en el país.

Según informan, esta situación, aunque previsible, responde a tendencias globales y a los ciclos naturales del mercado, sin embargo, debido a los desafíos que implica la sobreproducción en Urabá , una de las regiones donde el banano y el plátano son los productos que más abundan, se estarían registrando perdidas.

"Esa fruta que está quedando dentro de la empresa, que no se está vendiendo, que no se está enviando, es fruta a la que se le tocó invertir en temas de insumos, en temas de fertilizantes. Entonces no venderla sería una crisis bastante grande para la empresa. Venderla a un costo mucho más bajo, pues es una pérdida", mencionó Ever Pérez, coordinador de certificaciones en Zomac, empresa afiliada a Augura.

El banano es uno de los productos que mayores ganancias genera a la económica circular y nacional, pues no solo da ingresos a las empresas nacionales que exportan internacionalmente, sino también a las familias y pequeñas microempresas que subsisten del banano. Vale la pena recalcar, que para municipios como Carepa, Apartadó, Chigorodó y Turbo, el 75% de la economía está basada en la agroindustria bananera.

Frente a estos desafíos, comercializadoras como Uniban ha implementado estrategias para optimizar la capacidad productiva y fortalecer su cadena de suministro. Tales como, la reciente adquisición de la planta La Niña, ubicada en el Eje Cafetero , que permitirá aumentar en un 67% la producción de la división Turbana Foods especializada en snacks de plátano.

A pesar de este panorama, según Augura, las ventas externas de banano se han disparado este año, con un aumento de más del 20%. Según Emerson Aguirre, presidente de la Asociación Bananera de Colombia, el precio de este producto se podría ver aumentado como una manera de sostenibilidad laboral y como una forma de afianzar las exportaciones, lo cual requiere que el mercado internacional reconozca precios justos para la fruta .

"Se han exportado a mes de julio más de 592 millones de dólares. Tenemos que desagregar ese componente, algo que compense la sostenibilidad medioambiental, social y laboral. Esa sostenibilidad laboral sí que es importante porque es una sostenibilidad con los trabajadores, con un salario que es 1.8 veces un salario mínimo en Colombia para un trabajador bananero", mencionó el presidente de Augura.

A pesar de la sobreproducción, las dificultades climáticas, una prolongada sequía registrada durante el primer semestre y un segundo semestre a puertas del Fenómeno de la Niña, las exportaciones han incrementado, pese al exceso de fruta que las comercializadoras no logran absorber. Según la el presidente de Augura, la cantidad de cajas de banano despachadas supera las 38,7 millones de unidades de 20 kilogramos, superior a las 32 millones exportadas el año anterior.

Vale la pena recalcar, que este año, Antioquia es el departamento que más ha aportado divisas por venta de banano al mundo, teniendo en cuenta que el valor total de las exportaciones de Colombia asciende a 591 millones de dólares en los primeros siete meses y con una tendencia al alza.