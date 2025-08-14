Expulsan hincha brasileño que protagonizó gresca tras partido Nacional-São Paulo en Medellín

Migración Colombia confirmó la expulsión del ciudadano brasileño Allan Aquino de Souza, luego de protagonizar los desmanes en el estadio Atanasio Girardot, tras el encuentro entre Atlético Nacional y São Paulo F.C., disputado en el estadio Atanasio Girardot por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Esto luego de que la Policía Metropolitana y las autoridades de seguridad del evento, identificaran y detuvieran a de Souza el pasado martes, quien según los registros audiovisuales y su indumentaria haría parte de la Torcida Independente, reconocida como la barra más representativa del club paulista.

Y es que el compromiso finalizó con algunos altercados protagonizados entre hinchas locales con una parcial visitante en las gradas, exactamente en los límites del segundo nivel entre las tribunas Norte y Occidental donde fueron ubicados unos mil seguidores del club paulista, los cuales tuvieron algunas confrontaciones con hinchas de Nacional tras el pitazo final.

Brasilero sacado de Colombia por desmanes en el Atanasio. Foto: Migración Colombia.

Según reportó en su momento el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, el extranjero fue el iniciador de los desórdenes, además inclusive se cambió de camiseta y se escondió entre la multitud para evadir a las autoridades, confirmó el funcionario.

Además de este procedimiento llevado a cabo por oficiales de Migración adscritos a la coordinación de verificación de la regional Antioquia Chocó en el aeropuerto José María Córdova, al detenido se le aplicó la ley 1801 o ley del fútbol y se le impuso un comparendo, una multa.

#Atención fue expulsado por el aeropuerto internacional @AeropuertoMDE el hincha de @SaoPauloFC, el brasileño Allan Aquino de Souza, vinculado a desmanes en el estadio Atanasio Girardot, luego del partido con @nacionaloficial. No entrará más al país. #MañanasBlu @ManuelVillaMe pic.twitter.com/ir0vEVTdLw — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 14, 2025

Según Villa también se solicitó a la entidad migratoria que se le niegue su reingreso al país en próximas ocasiones. “Que no crean que van a venir a Medellín a empañar la fiesta y la cultura del fútbol y que nada les va a pasar, porque con autoridad les vamos a demostrar que están muy equivocados”, manifestó el secretario.

Videos que circulan en las redes sociales muestran que al inicio del compromiso, incluso, varios aficionados del club verde hablan con los visitantes en tono amistoso, pero posteriormente también se muestra un gesto racista contra uno de los brasileros, tras culminar el partido. Los hinchas paulistas aseguraron haber sido blanco de agresiones con objetos que les habrían lanzado los locales.

Aparte de este incidente autoridades de la capital antioqueña que hicieron parte del puesto de mando unificado para el encuentro deportivo no reportaron incidentes adicionales y hasta el momento no se conoce si Conmebol, como organizador de la competición, vaya imponer sanciones a alguno de los dos clubes cuyos simpatizantes estuvieron involucrados en las riñas.