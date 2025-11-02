Falleció en Medellín hombre baleado por personas disfrazadas en la noche de Halloween

El reporte de normalidad durante la celebración de Halloween que habían entregado las autoridades en Medellín quedó empañado por la reciente muerte de Juan Esteban Agudelo Londoño de 35 años que fue baleado en la noche del 31 de octubre en el barrio Enciso.

Según el reporte entregado por las autoridades, el hombre iba con su pareja sentimental en un taxi cuando dos hombres con máscaras se acercan al vehículo, le disparan en repetidas ocasiones a Agudelo y huyeron del lugar sin dejar rastro.

A pesar de los impactos con arma de fuego, la víctima del atentado sicarial logró llegar hasta la Clínica El Rosario en donde permaneció durante varias horas siendo atendido por especialistasque no pudieron salvarlo debido a la gravedad de las heridas.

Imagen ilustrativa AFP

Por ahora las autoridades se encuentran investigando los móviles del hecho y quiénes serían los responsables del crimen, mismos que aprovecharon la celebración del Halloween para camuflarse con disfraces y huir del lugar del homicidio sin dejar rastro para la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



Una de las hipótesis que más cobra relevancia a esta hora en la capital de Antioquia es que el asesinato pudo ser un ajuste de cuentas, ya que al revisar los sistema de información se encontró que Agudelo tenía antecedentes por desplazamiento forzado, violencia intrafamiliar, hurto calificado, daño en bien ajeno y lesiones personales.