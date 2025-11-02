En vivo
Primer homicidio de noviembre en Medellín: hombre fue hallado en una bolsa en vía pública

Primer homicidio de noviembre en Medellín: hombre fue hallado en una bolsa en vía pública

A esta hora avanzan las investigaciones para determinar quién es la víctima de este trágico hecho.

Levantamiento de cadáver.
Levantamiento de cadáver.
Foto: AFP.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 2 de nov, 2025

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín confirmó el primer asesinato de noviembre. Se trata de un hombre que no ha sido identificado y que fue encontrado en el barrio Palermo de la comuna Aranjuez.

El reporte entregado por las autoridades indica que recibieron una llamada a la línea de emergencia 123 y al llegar al lugar se encontraron con una bolsa negra en plena vía pública.

Al realizar la inspección pertinente se halló el cuerpo de un hombre que, al parecer, había sido asesinado a primeras horas del 1 de noviembre.

Aunque los responsables y las causas del homicidio son materia de investigación por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación, las labores se están centrando en la revisión de cámaras de seguridad en la zona para determinar si el hombre fue asesinado en el sector o si el crimen ocurrió en otro lugar de la capital de Antioquia.

cinta_policia_peligro_homicidio_crimen_referencia_2_afp.jpg
Cinta de Policía
Foto: Referencia AFP

Con el primer homicidio de noviembre, Medellín llega a 277 asesinatos en lo corrido del año, es decir, 22 casos más que el año anterior cuando a la fecha iban 255 hechos violentos. Además, en noviembre de 2024 se reportaron 28 homicidios, cifra que las autoridades buscan disminuir para este año.

Finalmente, en la capital de Antioquia se han encendido las alarmas por la violencia en la comuna Aranjuez donde con este hecho ya van 22 asesinatos contra los 12 homicidios del año anterior, o sea, ha incrementado en más del 70% las muertes violentas en esta zona del Nororiente de Medellín.

