Falleció José María Acevedo, fundador de Haceb, a sus 106 años

El empresario antioqueño José María Acevedo Alzate, fundador de Haceb y uno de los industriales más influyentes del país, falleció en la noche del 27 de octubre de 2025 a los 106 años. La noticia fue confirmada por su familia y la junta directiva de la compañía, que destacó su legado como un ejemplo de liderazgo, trabajo y servicio.



¿Quién era José María Acevedo?

Acevedo, nacido en Medellín el 2 de agosto de 1919, inició su historia empresarial desde la humildad. Por razones económicas solo pudo estudiar hasta sexto grado, pero su curiosidad lo llevó a formarse como electricista por correspondencia y luego a fundar, en 1940, un pequeño taller de reparación de electrodomésticos en el centro de la ciudad. Así nació Haceb, una marca que se convertiría en referente de la industria colombiana.

Con apenas un alicate, dos destornilladores y un espacio de 25 metros cuadrados, Don José levantó una empresa que hoy cuenta con más de 3.500 empleados, produce alrededor de 2,5 millones de electrodomésticos al año y tiene su planta principal en Copacabana, Antioquia. Bajo su liderazgo, Haceb se consolidó como símbolo de innovación, calidad y compromiso con el bienestar social.

Quienes lo conocieron lo describen como un hombre sencillo, visionario y cercano a sus trabajadores. Durante décadas viajó diariamente desde Medellín hasta la planta de Copacabana en su icónico Renault 4, sin puertas y adaptado por él mismo, para supervisar los procesos y compartir con su equipo. Su filosofía empresarial siempre puso en el centro a las personas y a la familia.

La compañía destacó que su legado seguirá vigente en la cultura organizacional de Haceb: “Aunque nunca se está preparado para decir adiós, como compañía lo despedimos con el corazón y el firme propósito de preservar su legado”, expresó la firma en un comunicado.