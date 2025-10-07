Familiares sin empresas registradas recibieron dinero: veeduría por presunta corrupción en Medellín

La Veeduría Todos Por Medellín denunció presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana durante la administración de Daniel Quintero. Según su vocera, Piedad Restrepo, familiares sin empresas registradas en Cámara de Comercio habrían recibido dinero de convenios oficiales.

La veeduría aseguró que este hecho constituye un indicio de corrupción y alertó sobre posibles delitos en al menos seis contratos investigados por la Fiscalía. Entre ellos, convenios para la entrega de kits y capacitaciones a cuerpos de bomberos en temas ajenos a su misión institucional.

“Familiares sin empresas registradas firmaron facturas y recibieron recursos, eso es bastante diciente sobre la probabilidad de corrupción”, afirmó Restrepo en entrevista con Mañanas Blu.

La vocera explicó que algunos de los nombres vinculados a estos contratos aparecieron posteriormente en campañas políticas al Congreso. También mencionó a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, quien hoy es precandidato presidencial del Pacto Histórico, como parte de los señalamientos recibidos en las denuncias ciudadanas.



Todos Por Medellín recordó que desde septiembre de 2023 presentó un informe sobre el llamado “cartel de la contratación”, en el que habrían estado comprometidos más de 130 mil millones de pesos en tres entidades públicas de Medellín.

“La Fiscalía debe esclarecer quién está detrás de estas maniobras y por qué no hubo control interno en su momento”, concluyó Restrepo.