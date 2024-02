Fico Gutiérrez y concejal Andrés Tobón niegan que exsecretario de Cultura haya sido cuota política

Las declaraciones que le costaron el puesto como secretario de Cultura de Medellín a Manuel Córdoba han generado preocupación en ciertos sectores políticos y sociales de la ciudad sobre todo por las posibles injerencias que tendrían concejales de gobierno en el nombramiento de funcionarios de la administración.

En el reciente escándalo de Córdoba está involucrado el actual presidente del Concejo, Andrés Tobón, el corporado más votado en la historia de la ciudad y cuyo gerente de campaña fue el cuestionado exfuncionario.

Ante una posible influencia política para designación como secretario, en Mañanas Blu con Néstor Morales, Federico Gutierrez negó tales relaciones.

"Ningún sector político me pueden poner un cargo, me pueden hacer una recomendación (...) No, no representa a nadie políticamente...", dijo el alcalde.

En igual sentido se pronunció Tobón, afirmando a Blu Radio que si bien lo conoce hace cerca de 15 años y por eso le pidió que fuera su gerente, no hay razones distintas a sus propios méritos para haber llegado a ese cargo, además de la confianza del actual alcalde a cual acompaña hace ya varios años en su proyecto político con Creemos.

"Sé que es una persona que conoce directamente a Federico, que Federico lo tiene también referenciado en su tarea por el conocimiento que tiene de ciudad y ya por supuesto fue una decisión del alcalde, no tuve nada qué ver. Lo conozco hace por lo menos 13 o 14 años y precisamente invierto esa confianza que le tengo al hombre y le pedí que fuera gerente", manifestó el corporado.

A partir de lo sucedido con Córdoba, desde la oposición concejales como Juan Carlos Upegui manifestaron que ya están radicando peticiones de solicitud de información para conocer si hasta al momento se ha nombrado personas bajo circunstancias similares a las del exservidor cuestionado por la falta de experiencia admitida en la labor que le fue encomendada.