Fico responde a críticas por futuro mar en Medellín: “Como no lo hacen ellos, no les gusta”

Posiciones encontradas y polémicas especialmente en redes sociales levantó el reciente anuncio del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, frente a la construcción en los próximos años de un megaparque con playa y mar en el sector del Aeroparque Juan Pablo II y el aeropuerto Olaya Herrera.

Mientras que algunos destacaron la importancia de tener un nuevo espacio para el fomento de la recreación, el deporte y el turismo, varios sectores políticos y sociales cuestionaron si la inversión que tendrán estas obras, por más de 195.000 millones de pesos, son necesarias teniendo en cuenta otro tipo de problemáticas por solucionar en la capital antioqueña.

Ante las dudas y críticas en el alcalde Gutiérrez salió al paso manifestando que el proyecto no estaba contemplado en el plan de desarrollo porque había prioridades como recuperar el programa Buen Comienzo, 400 sedes educativas y más de 700 escenarios deportivos que encontraron en mal estado de la administración anterior.

Explicó Gutiérrez que debido a otras circunstancias como el buen recaudo en materia de impuestos es posible desarrollar obras como la anunciada y no descartó que tras criticas haya intereses políticos.

"Yo entiendo que a veces existan dudas, pero es que cuando a veces existen es, no dudas, sino que existen es ya otras razones de otros sectores políticos que simplemente como no lo hacen ellos, entonces no les gusta, ahí sí yo tengo que responder y decir, nada más democrático que el espacio público", afirmó el mandatario.

Insistió el alcalde que se trata de un espacio que no solo implica el mar artificial, sino la renovación y ampliación de otros escenarios deportivos necesarios para la ciudad.

"Esa zona del parque, el mar Medellín, es un atractivo muy grande, pero no es la única zona. Son doscientos mil metros cuadrados de espacio público donde está el Mariana Pajón, que ya arrancamos obras hoy. María Luisa Calle, que ya arrancamos obras hoy. Viene el tema de las piscinas, que las necesita Medellín, las dos olímpicas y las dos semiolímpicas", dijo Gutiérrez.

Sobre el proyecto ya están puestos los ojos de veeduría como Todos por Medellín desde donde aseguraron que remitirán a la administración distrital preguntas como cuál fue el criterio para su priorización frente a otras necesidades de la ciudad como vivienda, movilidad, gestión del riesgo que ya cuentan con proyectos, pero no con financiación; los estudios sustentan la necesidad; y cuáles serán los costos anuales de mantenimiento del mar y la playa de Medellín.