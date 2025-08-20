Medellín tendrá mar: así será el parque con el que contará la ciudad en 2027

Medellín tendrá mar: la Alcaldía anunció un ambicioso proyecto para construir 17.000 metros de mar artificial y playa en el aeroparque Juan Pablo II, como parte de lo que en el año 2027 será un gran parque con el nombre de la ciudad.

Según destacó el alcalde Federico Gutiérrez, este proyecto tendrá una inversión superior a los $195.000 millones, teniendo en cuenta que esto es lo único que le faltaba turísticamente hablando a la capital antioqueña, por ello este será construido en cuatro fases, pero también hará parte de una serie de obras en otros escenarios deportivos que aunque no estaban contemplados en el Plan de desarrollo, fueron posibles por la buena utilización de los recursos públicos.

"Siempre se había dicho que lo único que le faltaba a Medellín era mar y playa. Bueno, pues ya viene el Mar Medellín. Un mar de 1.2 hectáreas, son 12.000 metros cuadrados. Esa es una dimensión como si fueran 10 piscinas olímpicas. Y hace parte de un gran proyecto que es el Gran Parque Medellín con cinco grandes escenarios deportivos", indicó el mandatario.

Se estima que con este proyecto, aunque con mar artificial (12.000 metros cuadrados), Medellín quedará con mayor espacio de playa que la isla de Johnny Cay en San Andrés, pues serán más de 5.000 metros cuadrados. Para ilustrar la magnitud, el mandatario también lo comparó con que será el doble de la playa de Taganga, en Santa Marta, y la mitad de la playa principal de San Andrés.

Medellín tendrá mar. Foto: Alcaldía de Medellín.

Sobre las otras obras hay que decir que el coliseo Carlos Mauro Hoyos será demolido como parte del complejo acuático, para la construcción de cuatro piscinas, dos olímpicas y dos semi olímpicas, y una piscina de olas con toboganes, de 2.500 metros cuadrados. La intervención, proyectada para finalizar en el primer semestre de 2027, iniciará con la renovación de la pista de BMX Mariana Pajón y la Unidad Deportiva María Luisa Calle.



Así será el mar de Medellín