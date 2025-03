Finalizan búsqueda en campo de parapentista polaco desaparecido en Santa Fe de Antioquia

A pesar de los esfuerzos y capacidades dispuestos por parte de diferentes equipos de búsqueda y rescate desplegados en el Occidente de Antioquia , sigue siendo todo un misterio el paradero de Witold Gilarski, el polaco sobre el que se perdió todo rastro desde inicios de marzo, cuando participaba de una competencia de parapente en el municipio de Santa Fe de Antioquia .

Por eso, tras una inspección completa del área en la que se presumía podría hallarse este hombre, las autoridades dieron por finalizada la etapa de búsqueda en terreno, así lo confirmó Luz Carvajal, secretaria de Gobierno de Santa Fe de Antioquia, quien aclaró que no hay un cierre o suspensión de la búsqueda, sino que ahora las tareas correrán por cuenta de entidades judiciales.

"Ya pasa a una segunda fase, que son los mecanismos de búsqueda que se activaron, que están a cargo del CTI de la Fiscalía donde ya ellos continúan con estos mecanismos de búsqueda", comentó Carvajal.

Desde pasado 1 de marzo, en medio del Campeonato Internacional de Parapente Ozone de la Sports Racing Series, el polaco alcanzó a reportar vía celular que no había sufrido un accidente y que no sabía dónde estaba, sin embargo, ni siquiera los datos aportados por el operador móvil sobre el lugar desde el que realizó su comunicación han servido para encontrarlo.

Publicidad

"No hay ninguna pista, inclusive, se apoyó porque, como el señor se comunicó al otro día y dijo que no había sido accidente con Claro. El operador mandó unas coordenadas, mandó unas especificaciones y se buscó en ese territorio, en todo ese perímetro y absolutamente no hay ninguna pista, no hay ninguna señal", declaró la funcionaria.

Por información que permita dar con la ubicación del extranjero aún se mantiene una recompensa no especificada.