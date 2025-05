Fiscalía imputó a dos personas más en caso de Aguas Vivas; hubo regaños en la audiencia

Luego de que en abril un juez de control de garantías le diera trámite a la imputación contra 11 personas, incluido el exalcalde Daniel Quintero , por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción en el caso de Aguas Vivas, se conoció que este 6 de mayo otras dos exfuncionarias del exmandatario de Medellín fueron imputadas.

Se trata de Ingrid Vanesa González, exsecretaria de Gestión Humana, y Yina Marcela Pedraza Gómez, exsubsecretaria legal de Movilidad, quienes habrían modificado de forma irregular el avalúo del predio Aguas Vivas . Durante el procedimiento que fue reservado al público, la juez le hizo un fuerte regaño a Ingrid González por reírse durante la audiencia.

"Me disculpa señora fiscal, no sé cuál será el chiste o aquí que la representación como las vertientes de la audiencia para Vanessa González. No sé cuáles son las señales y la risa que tiene. Entonces le solicito, adecúe su comportamiento, acorde con el acto", se escuchó en la audiencia.

Con estos casos, ya son 13 las personas vinculadas formalmente al proceso penal de Aguas Vivas, mientras que son 37 los exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín que son imputados por presuntos casos de corrupción. Por ahora, y luego de que ambas mujeres no aceptaran los cargos, la Fiscalía General de la Nación tiene cerca de 250 días para radicar el escrito de acusación, unificando los procesos.

Finalmente, mencionar que durante los últimos días el Juzgado 11 Penal del Circuito con Función de Conocimiento confirmó que el Distrito continuará siendo reconocido como víctima en el proceso, luego de que las defensas de algunos de los imputados retiraran el recurso con el que buscaban excluirlo como parte civil.