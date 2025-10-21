Fiscalía imputó por violación del régimen legal a dos hermanos que trabajaron en Ruta N

En un audiencia celebrada este 21 de octubre de 2025, la Fiscalía General de la Nación imputó por los delitos de violación del régimen legal y falsedad en documentos privados a los hermanos Héctor Iván Rendón Vélez y Luisa Fernanda Rendón Gallo, quien trabajando en la Corporación Ruta N de Medellín a pesar de las inhabilidades.

Según el ente acusador, fue Héctor Iván quien entregó, ante el Comité de Contratación, la necesidad contractual y justificó la idoneidad para que Luisa Fernanda entrara a Ruta N, al parecer, aprovechándose de su puesto como gestor en la entidad de innovación de la capital de Antioquia.

Además, hay otra irregularidad que habría cometido Héctor Iván, ya que, dentro del proceso de idoneidad para la contratación, este no informó el parentesco que tenía con Luisa Fernanda y que eventualmente era una incompatibilidad legal ante Ruta N.

Por su parte, en un documento firmado en 2023 también queda en evidencia como Luisa Fernanda indicó que no tenía ni inhabilitada ni tenía alguna incompatibilidad para trabajar en la Corporación Ruta N, por lo que la Fiscalía General de la Nación reconoció una irregularidad al omitir la relación laboral que tenía con su hermano.



Por ahora, se espera que el proceso judicial avance, pues ambos hermanos se declararon inocentes por los delitos imputados y ahora tendrán que defenderse en una próxima audiencia de la que se desconoce la fecha.